مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت با اشاره به جایگاه عراق به عنوان دومین شریک مهم تجاری ایران در حوزه صادرات کالا‌های غیرنفتی، بر لزوم ایجاد تراز تجاری متعادل بین ۲ کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر ربیهاوی روز شنبه در همایش توانمندی های کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات با اشاره به مسئولیت این سازمان در سیاست‌گذاری تجارت خارجی، اظهار کرد: عراق به دلیل همسایگی، امتیازات ویژه و مرزهای طولانی زمینی و آبی، شریک دوم ایران در صادرات کالاهای غیرنفتی است.

وی افزود: با وجود رشد صادرات ایران به عراق از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳، این روابط تجاری تاکنون یک‌طرفه بوده و ایران عمدتا صادرکننده کالا به عراق بوده است.

ربیهاوی با بیان اینکه تلاش ۲ کشور برای ایجاد تراز تجاری متعادل ادامه دارد خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال جاری، ۲.۶ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی از ایران انجام شده که ۲۷ درصد آن معادل ۷۰۰ میلیون دلار، مربوط به عراق است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی عراق، به تولید ۶۰۰ هزار تنی خرما در این کشور اشاره کرد و گفت: این محصول راهبردی بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده صادر می‌شود در حالی که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در زمینه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی با عراق همکاری کنند.

وی همچنین از سرمایه‌گذاران عراقی دعوت کرد تا با نگاه به استان خوزستان به عنوان پایگاهی برای تأمین محصولات پروتئینی مانند ماهی و میگو، از ظرفیت‌های این استان در قالب منطقه آزاد استفاده کنند.

ربیهاوی با اشاره به حضور پررنگ ایران در بازار عراق تا سال ۲۰۲۲، تأکید کرد: برای دستیابی به تراز تجاری مثبت، باید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و صنایع تبدیلی بهره برد تا روابط تجاری دوجانبه متعادل و پایدار شود.