به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با حضور خبرنگاران استان آخرین تحولات استان در طرح‌های مختلف ملی و استانی را تشریح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش گفت: حدود ۷ همت برای ساخت فرودگاه پیش بینی و تامین شده است و حدود یک و هفت دهم همت برای تجهیزات لازم در نظر گرفته شده که سازمان هواپیمایی آن را پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به تعطیلی ۱۳ ساله‌ی طرح فرودگاه قم افزود: علاوه بر ورود دستگاه قضا و استاندار قم با همراهی دستگاه‌های استان قم بودجه فرودگاه تامین شده و فرودگاه طی دو تا ۳ سال آینده به بهره برداری برسد.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش در خصوص مترو قم گفت: آخرین خاکبرداری‌ها و حفاری‌ها بخش جمکران به متروی قم اضافه شده وآماده ساخت ایستگاه‌ها از میدان مطهری تا جمکران مسیر ریل گذاری هستیم.

وی افزود: واگن‌هایی که قرارداد آن با اراک بسته شده ۴۰ درصد رشد داشته و واگن‌ها تا پایان سال جاری به قم تحویل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش گفت: آمار‌هایی که در حوزه‌های مهمی مثل آنفولانزا، آلودگی هوا و تب برفکی دام در فضای مجازی به صورت متناقض مطرح می‌شود و مسئولان استان درصدد هستند این مشکلات را هرچه سریعتر حل کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان استان با توجه به نظرات کارشناسان مربوط به هر کدام از این حوزه‌ها تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کنند.

وی افزود: این مشکلات کاملا در رصد مسئولان استان است و این مشکلات باید بدون ایجاد نگرانی برای مردم حل شوند.