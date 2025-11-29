تأکید دادستان عمومی و انقلاب ارومیه بر لزوم ایمنسازی محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی
در پی تأکید دادستان عمومی و انقلاب ارومیه بر ضرورت عزم همگانی دستگاههای مرتبط برای ایمنسازی محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی، مجیدی ضمن قدردانی از حمایتهای مؤثر و راهگشای استاندار آذربایجان غربی در پیشبرد این امر مهم، تصریح کرد که تلاشها و هماهنگیها بین دستگاهها نقش تعیینکنندهای در ارتقای ایمنی جادهها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مجیدی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در جلسه بررسی نیازمندیهای جادهای برای تأمین سفرهای ایمن و پیگیری مصوبات سفرهای میدانی در حوزه ایمنی راهها که به صورت ویدئوکنفرانس با فرمانداریها و ادارات راهداری حمل و نقل جادهای چند شهرستان استان برگزار شد، گفت: تمامی دستگاههای دخیل در ایمنسازی ترددهای جادهای، بهویژه ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی، اقدامات شاخص و هدفمندی در حوزه ایمنی راههای اصلی و فرعی انجام دادهاند که جای تقدیر دارد، اما این تلاشها باید بهصورت گستردهتر، منسجمتر و با حساسیت کامل تداوم داشته باشد.
وی افزود: حذف نقاط حادثهخیز و اقدامات انجامشده در محور ارومیه–سلماس (گردنه قوشچی) و همچنین فعالیتهای مستمر در زمینه نگهداری راهها، نمونههایی روشن از تلاشهای مؤثر و قابلتحسین اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در ایمن سازی ترددهای جادهای است.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در پایان تأکید کرد: تأمین سلامت مردم یکی از اولویتهای قوه قضائیه بوده و باور ما بر این است که احیای حقوق مردم مستلزم همافزایی و هماهنگی ویژه مدیران در تمامی عرصههاست؛ هماهنگیای که خوشبختانه در سطح استان بهخوبی مشهود است.