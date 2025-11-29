رئیس اداره حفاظت محیط زیستش هرستان پلدشت از تشدید گشت و کنترل و پایش مناطق تالابی و زیستگاه‌های شهرستان پلدشت همزمان با مهاجرت زمستانی پرندگان به این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مهدی محمدی گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی شکار غیر مجاز در زیستگاه‌های آبی شهرستان پلدشت همکاران یگان حفاظت تشدید کنترل را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

مهدی محمدی افزود: با توجه به مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی جهت زمستان گذرانی به تالاب‌های این شهرستان و امکان سودجویی متخلفان، همکاران یگان حفاظت با همکاری و پشتیبانی نیرو‌های مرزبانی شهرستان بصورت شبانه روزی مناطق را مورد پایش و کنترل قرار می‌دهند تا از وقوع هرگونه تخلف محیط زیستی جلوگیری شود.