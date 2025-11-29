به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدرضا صادقیان با اعلام این خبر گفت: این برنامه با حضور شهردار تکاب، کارکنان شهرداری، رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی و همچنین پرسنل حفاظت محیط زیست برگزار شد و در بخش‌های مستعد پارک جنگلی شهداء بذر‌های بلوط کاشته شد.

صادقیان با تأکید بر اهمیت بذرکاری به‌عنوان روشی مؤثر در توسعه فضای سبز افزود: کاشت بذر بلوط علاوه بر ارتقای پوشش گیاهی، موجب تولید اکسیژن، بهبود کیفیت هوا، تثبیت خاک و کاهش خطر فرسایش و سیلاب‌های احتمالی می‌شود و نقش مهمی در تقویت زیست‌بوم منطقه دارد.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ بذرکاری و درختکاری اقدامی ماندگار و ضروری است و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا داشته باشد. ضروری است شهروندان و دستگاه‌های مرتبط برای حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی، در توسعه و استمرار برنامه‌های کاشت نهال و بذر مشارکت فعال داشته باشند.