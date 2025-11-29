کاشت بذر بلوط در پارک جنگلی شهدای تکاب آغاز شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب از اجرای طرح کاشت بذر بلوط در پارک جنگلی شهدای تکاب با هدف توسعه فضای سبز و تقویت پوشش گیاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمدرضا صادقیان با اعلام این خبر گفت: این برنامه با حضور شهردار تکاب، کارکنان شهرداری، رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی و همچنین پرسنل حفاظت محیط زیست برگزار شد و در بخشهای مستعد پارک جنگلی شهداء بذرهای بلوط کاشته شد.
صادقیان با تأکید بر اهمیت بذرکاری بهعنوان روشی مؤثر در توسعه فضای سبز افزود: کاشت بذر بلوط علاوه بر ارتقای پوشش گیاهی، موجب تولید اکسیژن، بهبود کیفیت هوا، تثبیت خاک و کاهش خطر فرسایش و سیلابهای احتمالی میشود و نقش مهمی در تقویت زیستبوم منطقه دارد.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ بذرکاری و درختکاری اقدامی ماندگار و ضروری است و میتواند سهم قابل توجهی در کاهش مشکلات زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا داشته باشد. ضروری است شهروندان و دستگاههای مرتبط برای حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع طبیعی، در توسعه و استمرار برنامههای کاشت نهال و بذر مشارکت فعال داشته باشند.