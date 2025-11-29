به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا صادقیان گفت: کارشناسان محیط زیست تکاب به منظور بررسی روند فعالیت آزمایشگاه معتمد سازمان، بر فرآیند نمونه‌برداری این آزمایشگاه از کارخانه آجر فشاری، کارخانه بازیافت و تولید کارتن و نیز کارگاه تولید آسفالت نظارت کردند.

صادقیان با اشاره به ضرورت پایش مستمر واحد‌های صنعتی افزود: نمونه‌برداری از کارخانه‌ها و معادن فعال به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و در صورت آلایندگی، مطابق ضوابط و مقررات، اخطاریه زیست‌محیطی برای واحد متخلف صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط صنایع بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، اقدامی مهم در شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلایندگی واحد‌های صنعتی محسوب می‌شود.