رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از نظارت کارشناسان این اداره بر عملکرد آزمایشگاه معتمد محیط زیست در واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا صادقیان گفت: کارشناسان محیط زیست تکاب به منظور بررسی روند فعالیت آزمایشگاه معتمد سازمان، بر فرآیند نمونهبرداری این آزمایشگاه از کارخانه آجر فشاری، کارخانه بازیافت و تولید کارتن و نیز کارگاه تولید آسفالت نظارت کردند.
صادقیان با اشاره به ضرورت پایش مستمر واحدهای صنعتی افزود: نمونهبرداری از کارخانهها و معادن فعال بهصورت دورهای انجام میشود و در صورت آلایندگی، مطابق ضوابط و مقررات، اخطاریه زیستمحیطی برای واحد متخلف صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط صنایع بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک، اقدامی مهم در شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلایندگی واحدهای صنعتی محسوب میشود.