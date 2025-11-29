رئیس بیمارستان کیش، با اشاره به نوع جدیدی از ویروس H۳N۲ در دنیا، گفت: قطع چرخه انتقال لازمه مقابله با ویروس آنفلوانزای جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت افزود: نوع جدیدی از ویروس H۳N۲ در سطح دنیا در چرخش است و با واکسیناسیون انجام شده پاسخ دهی مطلوبی نداشته است.

او افزود: سویه جدید ویروس وارد کیش نشده است، اما با تردد مسافران و گردشگرپذیر بودن کیش امکان وارد شدن ویروس به کیش وجود دارد.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: انتقال به وسیله سرفه و عطسه است.

دکتر جاودان سیرت خاطرنشان کرد: علائمی مانند سردرد، درد بدن، تنگی نفس، تب بالا، سرفه و عطسه در بزرگسالان خودنمایی می‌کند.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: شستشوی دست، رعایت فاصله فیزیکی با دیگران، استفاده از ماسک در مکان‌های پر تردد برای پیشگیری از ابتلا کمک می‌کند.

دکتر جاودان سیرت افزود: درمانگاه تخصصی بیمارستان و بخش‌های تخصصی آماده خدمات رسانی هستند.