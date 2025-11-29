به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده توسط مشاوران حوزه حمل‌ونقل شهری، اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های تخصصی، شهر ارومیه با کمبود حدود ۲۵۰ دستگاه اتوبوس مواجه است که این کاستی، موجب تأخیر در سرویس‌دهی، بی‌اعتمادی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش رغبت عمومی برای استفاده از اتوبوس‌ها شده است.

وی افزود: عدم تناسب ساعات حرکت، افزایش زمان انتظار و تأخیر در ارائه سرویس‌های جدید، از عوامل اصلی کاهش استفاده شهروندان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و برای اصلاح این روند، خرید اتوبوس‌های جدید و ارائه خدمات مطلوب، ضروری و در اولویت برنامه‌های شهرداری قرار دارد.

شهردار ارومیه با اشاره به تنوع ناوگان عمومی شامل اتوبوس‌های تک‌کابین، دوکابین، مینی‌بوس و ون گفت: برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس نوع معابر، ضرورت دارد و باید متناسب با ساختار هر منطقه، نوع ناوگان موردنیاز انتخاب و برای سفر‌های کوتاه‌مدت و کاهش ترافیک، پیش‌بینی‌های لازم انجام شود، تمامی تصمیمات باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی و نیازسنجی دقیق هر محدوده باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی شهرداری برای خرید خودرو‌های خدماتی، عمومی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد ماکو خبر داد و تأکید کرد: این اقدام در دستور کار ویژه قرار دارد.

رحمانی رضائیه با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان برقی در شهر اظهار کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوا، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برقی از اولویت‌های اصلی ماست، البته پیش از خرید این ناوگان، باید زیرساخت‌های لازم از جمله ایستگاه‌های شارژ در نقاط مختلف شهر ایجاد شود.

شهردار ارومیه با بیان اینکه آلودگی هوا در شهر یک پدیده لحظه‌ای نیست، افزود: وارونگی هوا و دیگر عوامل علمی و اقلیمی در شکل‌گیری آلودگی نقش دارند، ما نباید اجازه دهیم ارومیه با عنوان نادرست "آلوده‌ترین شهر" شناخته شود، ارومیه همواره به عنوان باغ‌شهر و یکی از زیباترین مناطق با آب‌وهوای مطلوب مطرح بوده و باید این هویت حفظ شود.

وی در ادامه به برگزاری جلسه ستاد بحران شهرداری اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه جلسه روز گذشته، تمامی اتوبوس‌ها و تاکسی‌های دارای آلایندگی بالا از تردد در سطح شهر منع شده‌اند.

رحمانی رضائیه همچنین از اجرای طرح تشویقی برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی خبر داد و توضیح داد: در روز‌هایی که آلودگی هوا افزایش می‌یابد، استفاده رایگان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کارمندان در ساعات ورود و خروج پیش‌بینی شده است تا از تردد خودرو‌های شخصی کاسته شود.