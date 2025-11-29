برگزاری جشنواره باقلوای سنتی گوگان
در راستای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و فرهنگی چهارمین جشنواره باقلوای سنتی گوگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رحمت اللهی فرماندار آذرشهر با تاکید بر حمایت از فعالین تولید باقلوا در شهر گوگان گفت:باقلوا یکی از ظرفیتهای منحصربهفرد این شهر است و در راستای توانمندسازی و حمایت از تولید ، فروش و توسعه کسب و کار در تولید باقلوا نیاز است بازارچههای فروش دائمی و مجتمعهای کارگاهی تولید باقلوا در شهرستان ایجاد شود.
وی افزود:در راستای حمایت و توسعه واحدهای باقلوای سنتی دستگاههای متولی نسبت به تامین زیر ساختهای لازم ،ارائه تسهیلات مالی و حل مشکلات واحدهای تولید باقلوا اهتمام جدی داشته باشند.
گفتنی است در کنار این جشنواره نمایشگاه و فروشگاه عرصه محصولات خانگی در شهر گوگان به مدت سه روز برای بازدید و خرید علاقمندان دایر است.
باقلوای سنتی گوگان در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۸۸ در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی کشورمان ثبت ملی شده است.