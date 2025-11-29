پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ از انجام بازدیدهای میدانی و دورهای کارشناسان این اداره از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جواد اصلانی گفت: هدف از این بازدیدها نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، بررسی دقت و صحت تجهیزات سنجش آلایندگی، کنترل اعتبار کالیبراسیون دستگاههای سوختسنج و ارزیابی نحوه پذیرش و ترخیص خودروهاست.
وی با اشاره به نقش کلیدی مراکز معاینه فنی در کاهش آلایندههای خروجی خودروها افزود: با توجه به شرایط جوی فصول سرد سال و پدیده وارونگی دما، نظارت بر عملکرد این مراکز ضرورت بیشتری پیدا میکند و به همین دلیل، این واحدها بهصورت مستمر تحت پایش کارشناسان محیط زیست قرار میگیرند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ با بیان اهمیت سلامت فنی خودروها در کنترل آلودگی هوا تصریح کرد: با توجه به سهم قابل توجه آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، عملکرد دقیق و صحیح این مراکز نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا دارد.
اصلانی تأکید کرد: مراکز معاینه فنی موظفاند در انجام تستهای آلایندگی و صدور گواهی معاینه فنی، کاملاً مطابق ضوابط سازمان ملی استاندارد و آییننامه اجرایی قانون هوای پاک عمل کنند و در اجرای دستورالعملها دقت و حساسیت لازم را داشته باشند.
شاهیندژ دارای دو مرکز فعال معاینه فنی ویژه خودروهای سبک است که بهصورت منظم پایش و ارزیابی می شوند.