پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان از کشف و انهدام یک باند قاچاق سلاح و مهمات در ارتفاعات شهرستان بانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محمد رضایی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات، یک باند حرفهای که قصد داشتند حجم قابل توجهی از تسلیحات جنگی را از طریق مرزهای غربی استان وارد کشور کنند حین ورود غیرقانونی به کشور زیر ضرب قرار گرفتند.
به گفته وی، قاچاقچیان پس از درگیری با نیروهای غمل کننده محمولههای خود را رها کرده و با استفاده از طبیعت منطقه متواری شدند.
رضایی تصریح کرد: در بازرسی از محل درگیری حدود نیم تن مهمات و محموله جنگی کشف و ضبط شد.
وی عنوان کرد: حجم و نوع سلاحها و مهمات کشف شده نشان دهنده اهداف دشمن برای ناامنی داخلی کشور بوده که با هوشیاری حافظان نظم و امنیت خنثی شد.
رضایی افزود: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متواریون و قاچاقچیان دخیل در این پرونده در دستور کار نیروهای نظامی و انتظامی قرار دارد.