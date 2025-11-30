

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان، تیم ملی هندبال بانوان ایران در دومین گام خود در گروه B مقابل مجارستان با نتیجه ۴۷ - ۱۳ شکست خورد.

در دیگر بازی این گروه هم سوئیس در یک بازی نزدیک موفق به شکست سنگال شد تا در کنار مجارستان با دو برد در صدر این گروه قرار بگیرد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران دوشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ در سومین بازی خود در این مرحله به مصاف سنگال می‌رود.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی دو کشور آلمان و هلند در جریان است و ایران به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا در این رقابت‌ها حضور دارد.