دو عضو تیم ملی کاراته ایران با برتری مقابل رقبای خود راهی دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان شدند و دیگر نماینده کشورمان راهی دیدار رده بندی شد.

صعود گلشادنژاد و اباذری به دیدار پایانی و رسیدن بهمنیار به رده بندی

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز پیکار‌های کاراته قهرمانی جهان در مصر، تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی ۵ کاراته کا داشت، که در پایان اباذری و گلشادنژاد دو نماینده ایران فینالیست شدند، بهمنیار به دیدار رده بندی رفت و علی مسکینی و فاطمه سعادتی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم مردان، علی مسکینی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل مخرالدین توروخونوف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم بانوان، سارا بهمنیار پس از پیروزی ۲–۲ با برتری سنشو مقابل ریم احمد سلاما از مصر، به نیمه‌نهایی رسید؛ اما در این مرحله مقابل شاهمالارانی گادران از مالزی با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت.

در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم بانوان، فاطمه سعادتی در یک‌چهارم نهایی برابر والنتینا تورو منسس از شیلی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و حذف شد.

درخشان‌ترین نتایج امروز در بخش بانوان رقم خورد؛ جایی که آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم ابتدا با برتری ۵ بر صفر مقابل ماریا آزاراوا از بلاروس راهی نیمه‌نهایی شد و سپس در این مرحله با پیروزی ۴ بر یک برابر وفا محجوب از تونس، عنوان اولین فینالیست تیم ایران را به دست آورد.

در بخش مردان نیز تیم ایران یک فینالیست دیگر پیدا کرد. صالح اباذری در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم با دو عملکرد مقتدرانه، ابتدا در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر ثناد صوفیانی از عربستان را شکست داد و سپس در نیمه‌نهایی رودریگو روخاس از شیلی را با نتیجه ۷ بر صفر از پیش‌رو برداشت تا به‌عنوان دومین فینالیست ایران راهی مبارزه پایانی شود.

دیدار‌های رده بندی و فینال عصر امروز برگزار خواهد شد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی مصر در قاهره جریان دارد، یکشنبه شب با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان می‌رسد.