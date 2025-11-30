پخش زنده
برگزیدگان مسابقههای بینالمللی هوش مصنوعی و برنامهنویسی از تسهیلاتی مانند امتیازات نخبگانی بنیاد ملی نخبگان و طرح صیاد مربوط به خدمت سربازی بهرهمند خواهند شد.
بر اساس این گزارش در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی در دانشگاه شریف، که دیروز به پایان رسید؛ شرکت کنندگانی از ۲۵ کشورهای جهان از جمله امریکا، شیلی، آرژانتین و ایتالیا حضور داشتند.