برگزیدگان مسابقه‌های بین‌المللی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی از تسهیلاتی مانند امتیازات نخبگانی بنیاد ملی نخبگان و طرح صیاد مربوط به خدمت سربازی بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به برگزیدگان مسابقه‌های بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی امتیاز‌های ویژه از جمله طرح صیاد مربوط به سربازی و امتیاز نخبگانی بنیاد ملی نخبگان اهدا خواهد شد.

بر اساس این گزارش در مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی در دانشگاه شریف، که دیروز به پایان رسید؛ شرکت کنندگانی از ۲۵ کشورهای جهان از جمله امریکا، شیلی، آرژانتین و ایتالیا حضور داشتند.