به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس آخرین داده‌های سنجش کیفیت هوا تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز، سه شهر اهواز، اصفهان و تهران در وضعیت «قرمز» و ناسالم قرار گرفتند. اهواز با شاخص ۱۹۳ آلوده‌ترین شهر اعلام شد. پس از آن، اصفهان با ۱۵۹ و تهران با ۱۵۸ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شدند.

در ادامه این گزارش، کرج، مشهد، ارومیه، قزوین، مرکزی و قم نیز در وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. شاخص کیفیت هوا در این شهر‌ها به ترتیب ۱۴۴، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۲۰، ۱۲۰ و ۱۱۸ اعلام شد.

همچنین تبریز با شاخص ۹۷ تنها شهر این فهرست است که در وضعیت «زرد» و قابل قبول قرار دارد.

گزارش‌های تکمیلی درباره تغییرات کیفیت هوا و توصیه‌های بهداشتی متعاقباً منتشر خواهد شد.