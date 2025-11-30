وزیر خارجه کوبا با محکوم کردن "مداخله الکترو مغناطیسی مستمر" ایالات متحده در کارائیب و بر فراز آسمان ونزوئلا را تشدید تهاجم نظامی و جنگ روانی علیه دولت قانونی کاراکاس همزمان با اعلام یک جانبه ترامپ برای بستن کامل حریم هوایی ونزوئلا دانست.

آمریکا با تهدید هوایی، تجاوز نظامی به ونزوئلا را فراهم می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به آن‌چه "مداخله و اختلال الکترومغناطیسی مستمر" از سوی ایالات متحده در منطقه کارائیب به‌ویژه بر فراز حریم هوایی ونزوئلا خواند، هشدار داد.

رودریگز تأکید کرد این وضعیت ناشی از استقرار نظامی توهین‌آمیز و فوق‌العاده گسترده آمریکا در منطقه است و آن را بخشی از تشدید تهاجم نظامی و جنگ روانی علیه ونزوئلا با هدف سرنگونی زورمدارانه دولت مشروع آن کشور توصیف کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اخیراً در شبکه اجتماعی خود (Truth Social) از بستن کامل حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا خبر داده و مدعی شده این اقدام با هدف مقابله با هواپیمایی‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه‌های قاچاق انسان انجام می‌شود.

ترامپ در این پیام از همه خطوط هوایی بین‌المللی خواسته است این منطقه را کاملاً بسته تلقی کنند.

دولت ونزوئلا با رد این موضع اعلام کرد که واشنگتن با تشویق شرکت‌های هواپیمایی خارجی به تعلیق پرواز‌ها به این کشور، زندگی هزاران مسافر را مختل می‌کند، در حالی که همزمان برای هواپیما‌های آمریکایی درخواست مجوز‌های ویژه پرواز‌های بازگشت و عملیات خاص را مطرح می‌کند.

در همین زمینه، خبرگزاری بلومبرگ از ایجاد نوعی "دیوار نامرئی از نویز الکترومغناطیسی" بر فراز کارائیب خبر داده است. بر اساس داده‌های فنی که این رسانه به آن استناد کرده، سطح اختلالات الکترونیکی در هفته‌های اخیر به‌طور محسوسی افزایش یافته و با گسترش حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه که بنا بر گزارش‌ها به دستور ترامپ تشدید شده، همزمان بوده است.

این اختلالات باعث شده بخش‌هایی از حریم هوایی کارائیب عملاً برای ناوبری استاندارد مبتنی بر سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای مانند سامانه‌های شامل GPS آمریکا، گالیله اروپا و گلوناس روسیه تقریباً غیرقابل استفاده شود.

رودریگز هشدار داد که این روند خطر بروز حادثه یا درگیری نظامی ناخواسته را افزایش می‌دهد و جامعه بین‌الملل باید در برابر "نقض حاکمیت هوایی و تهدید استفاده از زور علیه ونزوئلا" موضع‌گیری کند.