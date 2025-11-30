پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز بین المللی همبستگی با ملت فلسطین بر ضرورت اقدام جامعه جهانی برای پایان اشغال این کشور از جانب رژیم جعلی صهیونیستی تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در این پیام، فلسطین را جهانیترین آرمان برای عدالتخواهی و همبستگی انسانی و عمیقترین زخم بر وجدان جامعه بشری دانست.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از جانب آمریکا و متحدانش به نسلکشی فلسطینیان ادامه میدهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین، نه فقط در لفظ بلکه از طریق اقدام موثر برای پایان اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت این ملت را یادآور میشویم.