به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در این پیام، فلسطین را جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی و عمیق‌ترین زخم بر وجدان جامعه بشری دانست.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: در حالی که رژیم نژادپرست اشغالگر با مصونیت کامل اعطایی از جانب آمریکا و متحدانش به نسل‌کشی فلسطینیان ادامه می‌دهد، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین، نه فقط در لفظ بلکه از طریق اقدام موثر برای پایان اشغال و احقاق حق بنیادین تعیین سرنوشت این ملت را یادآور می‌شویم.