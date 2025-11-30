فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، از کشف پرونده بزرگ فیشینگ به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری سه متهم در استان خوزستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ درویشی گفت: کارشناسان پلیس فتا بابلسر پس از رصد مستمر فضای مجازی و پیگیری شکایات مردمی، موفق به شناسایی یک باند سازمان‌یافته فیشینگ شدند که با ارسال بیش از ۲۴ هزار لینک آلوده به شهروندان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی مردم کرده بودند.

او افزود: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند.





سرهنگ درویشی ادامه داد: متهمان از طریق ارسال پیامک جعلی ثبت شکوائیه برای شهروندان و هدایت آنان به صفحات جعلی، اطلاعات بانکی را سرقت و مبالغ هنگفتی را از حساب‌های آنان برداشت می‌کردند.





فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با اشاره به استمرار مبارزه با کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: پلیس فتا با اشراف دقیق اطلاعاتی، اجازه فعالیت به هیچ مجرم سایبری نخواهد داد

او از مردم خواست در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، به هیچ عنوان روی لینک‌ها کلیک نکرده و موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.