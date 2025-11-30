پخش زنده
دونالد ترامپ اعلام کرد، تمامی دستورهای اجرایی منسوب به جو بایدن که با دستگاه امضای خودکار (اتوپن) امضا شدهاند از درجه اعتبار ساقط هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ترامپ این تصمیم را در پی تحقیقات دولتش درباره استفاده بایدن از دستگاه امضای خودکار اعلام کرد.
نیوزویک در این باره نوشت: ترامپ روز جمعه در شبکه تروثسوشال نوشت که «هر سندی» که بایدن با اتوپن امضا کرده، بیاعتبار است و «هیچ اثر اجرایی» ندارد، او مدعی شد حدود ۹۲ درصد اسناد دوره بایدن با این دستگاه امضا شده است.
در ادامه آمده است که این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ پیشتر دستور تحقیق درباره استفاده بایدن از اتوپن را صادر کرده بود؛ دستگاهی که برای امضای خودکار اسناد رسمی بهکار میرود، کاخ سفید نیز پیشتر اعلام کرده بود ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، دهها دستور اجرایی بایدن را لغو کرده است.
کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند در صورت بیاعتبار اعلام شدن دستورهای اجرایی، پیامدهای حقوقی و قانون اساسی گستردهای ایجاد خواهد شد؛ از جمله امکان به چالشکشیده شدن عفوهای ریاستجمهوری دوره بایدن که ممکن است شامل اعضای خانواده او و برخی چهرههای سیاسی باشد.
در ادامه آمده است، طبق اسناد «پروژه ریاستجمهوری آمریکا»، بایدن در مجموع ۱۶۲ دستور اجرایی صادر کرده، اما تعداد امضاهای انجام شده با اتوپن مشخص نیست، با این حال وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۵ تأکید کرده بود رئیسجمهور «لازم نیست حتماً شخصاً امضا را روی سند قرار دهد» تا از نظر حقوقی معتبر باشد، از این رو، ادعای ترامپ از نظر حقوقی فاقد مبنا توصیف شده است، ترامپ خود نیز در دوره گذشته از اتوپن استفاده کرده بود، هرچند گفته بود این کار فقط برای اسناد «غیرمهم» انجام شده است.
نیوزویک در پایان نوشت، واکنشها به این اقدام ادامه دارد؛ از جمله جیمز کومر، نماینده جمهوریخواه، که در شبکه ایکس اقدام ترامپ را «شفافیت و پاسخگویی» خواند، در مقابل، برخی حقوقدانان تأکید کردند بایدن مرتکب هیچ جرم شهادت دروغ نشده، زیرا «هیچگاه تحت سوگند» اظهارنظر نکرده است، هنوز مشخص نیست این اعلام ترامپ چه آثار فوری و اجرایی به دنبال خواهد داشت.