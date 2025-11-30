کشف ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
بیش از ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یکی از مرغداریهای گوشتی شهرستان بابل کشف و ضبط شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در ادامه بازرسیهای دورهای و مشترک از واحدهای تولیدی توسط نیروهای جهاد کشاورزی م، اداره دامپزشکی، نیروی انتظامی بیش از ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یکی از مرغداریهای گوشتی این شهرستان کشف و ضبط شد.
شهیدیپور افزود: کارشناسان در جریان بازرسی از بخشهای مختلف این واحد مرغداری از جمله انبار و سالن تولید، محمولهای شامل کنجاله سویا مخلوط با تفاله زیتون، سبوس و سایر مواد فاسد و غیرقابل مصرف را شناسایی کردند.
او ادامه داد: ارزیابیها نشان داد که کیفیت مواد اولیه، شیوه ذخیرهسازی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در این واحد مغایر با استانداردهای ملی بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه بازرسیها به صورت دورهای و پیگیر ادامه خواهد داشت، گفت: این محموله با هماهنگی پلیس امنیت و دستور مستقیم مراجع قضایی، ضبط و برای رسیدگی و تعقیب قانونی متخلفان، به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.