گزارش‌های رسانه‌های آمریکا نشان می‌دهد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، در حمله دوم سپتامبر گذشته در دریای کارائیب، دستور «کشتن همه سرنشینان» یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را صادر کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، واشنگتن‌پست و‌ای‌بی‌سی‌نیوز در این باره نوشتند: این حمله که با هدایت نیرو‌های عملیات ویژه آمریکا انجام شد، اکنون با اتهامات جدی «نقض قوانین جنگ» مواجه است.

طبق روایت هفت مقام آگاه که با واشنگتن‌پست گفت‌و‌گو کرده‌اند، حمله نخست در دوم سپتامبر تنها دو بازمانده برجای گذاشته بود که به لاشه قایق چسبیده بودند. اما بنا بر شهادت منابع، دریابان میچ بردلی ــ فرمانده وقت عملیات ویژه ــ برای اجرای دستور هگست مبنی بر «کشتن همه»، دستور حمله دوم را صادر کرد و دو مرد در آب «تکه‌تکه» شدند.

این عملیات آغازگر کارزار مرگبار دولت ترامپ علیه قاچاقچیان مظنون در نیم‌کره غربی بود؛ کارزاری که بنا بر داده‌های داخلی پنتاگون تاکنون بیش از ۸۰ نفر را به قتل رسانده است، گروه حقوق‌دانان جنگ می‌گویند این عملیات از اساس فاقد مبنای قانونی است، زیرا میان آمریکا و قاچاقچیان هیچ «درگیری مسلحانه مشروع» وجود ندارد و کشتن سرنشینان «معادل قتل عمد» تلقی می‌شود.

واشنگتن‌پست در روایت خود نوشته است که تیم نخبه «سیل تیم ۶» زیر نظر فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) این حمله را انجام داده و ویدئو‌های منتشر شده از سوی دولت ترامپ تنها لحظه انفجار اولیه را نشان می‌دهد و شامل صحنه حمله دوم نیست، برخی اعضای کنگره که جلسات توجیهی محرمانه دریافت کرده‌اند، پنتاگون را به «ارائه توضیح گمراه‌کننده» متهم کرده‌اند.

پنتاگون در گزارش‌هایی به کاخ سفید مدعی شده بود حمله دوم برای «غرق‌کردن قایق و رفع خطر ناوبری» انجام شده، اما قانون‌گذاران این توضیح را «مضحک» و «سرپوش‌گذاری» بر واقعیت دانسته‌اند، برخی مقامات نظامی و مأموران DEA نیز تردید دارند که همه ۱۱ سرنشین قایق در عملیات اول قاچاقچی بوده باشند و احتمال داده‌اند که برخی مهاجران یا افراد بی‌گناه نیز در میان آنها بوده‌اند.

این گزارش افزود: یک مقام آگاه تأیید کرده که در حمله اول بازماندگانی وجود داشته و آنان در حمله‌های بعدی کشته شده‌اند، هر چند این رسانه نتوانسته صحت جزئیات مربوط به دستور مستقیم هغست یا دریابان بردلی را مستقل تأیید کند.

در ادامه آمده است که هگست روز جمعه در شبکه ایکس این عملیات را «حملات کشنده و کاملاً مشروع» خوانده و گفته است که همه اقدامات «با تأیید بهترین مشاوران حقوقی نظامی و غیرنظامی» انجام شده است، اما حقوق‌دانان یادآور شده‌اند که طبق کنوانسیون ژنو، نیرو‌های متخاصم زخمی باید نجات یافته و تحت مراقبت قرار گیرند، نه اینکه هدف حمله دوباره قرار بگیرند.

این گزارش اضافه کرد که فشار نظارتی بر پنتاگون در حال افزایش است، سناتور راجر ویکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیرو‌های مسلح سنا، همراه با جک رید، عضو ارشد دموکرات، اعلام کرده‌اند که «پیگیری جدی» برای روشن‌شدن واقعیت‌ها در جریان است.‌ای‌بی‌سی‌نیوز نیز اعلام کرد: کارشناسان می‌گویند توجیه دولت ترامپ مبنی بر اینکه قاچاقچیان «سازمان‌های تروریستی خارجی» هستند، مبنای حقوقی ندارد و آمریکا باید از مسیر‌های قضایی و پلیسی برای پیگرد این افراد استفاده کند.

آنچه بیش از همه نگرانی ایجاد کرده، «فقدان شفافیت» و احتمال ارتکاب «جنایت جنگی» است؛ موضوعی که برخی نمایندگان هشدار داده‌اند می‌تواند در آینده منجر به پیگرد قضایی آمریکایی‌های دخیل در این عملیات شود.