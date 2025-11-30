پخش زنده
امروز: -
توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی کرمان برای بیش از ۳۱۳ هزار دانشآموز آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این طرح که بهعنوان یکی از برنامههای گسترده تغذیه سالم در حوزه آموزشوپرورش شناخته میشود، با هدف بهبود وضعیت سلامت دانشآموزان و گسترش فرهنگ مصرف شیر در میان نسل آینده مورد توجه قرار گرفته است. این طرح تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت و تحت نظارت دستگاههای تخصصی اجرا میشود.
محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این مراسم با اشاره به اهمیت طرحهای تغذیهای برای دانشآموزان گفت: اجرای این طرح نتیجه همکاری و پیگیری مشترک مجموعه آموزشوپرورش، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط است. ما امیدواریم این اقدام بتواند نقش مؤثری در بهبود سلامت و رشد جسمی دانشآموزان ایفا کند.
این طرح با حمایت تولید کنندگان داخلی استان اجرایی میشود و قرار است تاپایان سال ۱۲میلیون پاکت شیر در مدارس سراسر استان توزیع شود.