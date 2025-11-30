به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این طرح که به‌عنوان یکی از برنامه‌های گسترده تغذیه سالم در حوزه آموزش‌وپرورش شناخته می‌شود، با هدف بهبود وضعیت سلامت دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ مصرف شیر در میان نسل آینده مورد توجه قرار گرفته است. این طرح تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت و تحت نظارت دستگاه‌های تخصصی اجرا می‌شود.

محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این مراسم با اشاره به اهمیت طرح‌های تغذیه‌ای برای دانش‌آموزان گفت: اجرای این طرح نتیجه همکاری و پیگیری مشترک مجموعه آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط است. ما امیدواریم این اقدام بتواند نقش مؤثری در بهبود سلامت و رشد جسمی دانش‌آموزان ایفا کند.

این طرح با حمایت تولید کنندگان داخلی استان اجرایی می‌شود و قرار است تاپایان سال ۱۲میلیون پاکت شیر در مدارس سراسر استان توزیع شود.