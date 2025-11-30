تیم ملی ایران در رشته فیزیک رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵، با کسب سه مدال طلا و یک نقره، به عنوان نایب‌قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی ایران در رشته فیزیک در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ عربستان، توانست در مجموع سه مدال طلا و یک مدال نقره کسب کند و بر سکوی نایب‌قهرمانی جهان بایستد.

در دسته دوم این رشته، هوتن فلاحی با نمایش چشمگیر خود موفق شد مدال طلای این دسته را از آنِ ایران کند.

در دسته پنجم، کیوان رشیدی با اجرای قابل توجه، مدال نقره را کسب کرد.

در ادامه رقابت‌ها، ابوالفضل حاجی‌باقر در دسته ششم با عملکردی مقتدرانه روی سکوی نخست ایستاد و دومین مدال طلا را برای تیم ملی به ارمغان آورد.

در بخش پیشکسوتان نیز احسان فرشیدرخ با اجرای قدرتمند خود موفق به کسب مدال طلای این رده شد تا سومین طلای تیم ایران کامل شود. مجموع این مدال‌ها در کنار نقره کیوان رشیدی، جایگاه نایب‌قهرمانی جهان را برای ملی‌پوشان کشورمان قطعی کرد.