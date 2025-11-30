به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوریدر نشست شورای راهبری تصادفات استان گفت: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جاده‌ای استان ایفا کند.

وی با اشاره به نقش سه‌گانه انسان، راه و خودرو در بروز سوانح، سهم عامل انسانی را بالاتر دانست و تأکید کرد: آموزش رفتار ترافیکی، مهم‌ترین رکن کاهش حوادث است و باید جدی گرفته شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه ۴۷ درصد جاده‌های استان روستایی است؛ افزود: درحالی‌که میانگین کشوری ۳۰ درصد راه روستایی و ۷۰ درصد شهری است در استان، غلبه راه‌های روستایی و جمعیت قابل توجه ساکن در روستا‌ها ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی ویژه‌تری در این حوزه انجام شود.

وی به آمار بالای تلفات موتورسیکلت‌سواران اشاره کرد و آن را ناشی از تمکن مالی پایین‌تر و استفاده گسترده از این وسیله در استان دانست و بر لزوم اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی برای این قشر تأکید کرد.

نوری همچنین ساماندهی ورودی شهر‌ها را یک ضرورت برشمرد و اظهار داشت: ورودی بسیاری از شهر‌های استان، به‌ویژه بجنورد، با نخاله و زباله چهره‌ای نامناسب پیدا کرده است و این وضعیت باید اصلاح و مدیریت شود تا سیمای شهر‌ها در شان مردم باشد.

نماینده عالی دولت در استان یادآور شد که شهر‌های بزرگ باید پارک‌های ترافیک را راه‌اندازی و آموزش‌های ساختارمند را از سنین مدرسه آغاز کنند.

سرهنگ اسپیدکار رئیس پلیس راه از افزایش ۱۸ درصدی فوتی‌های برون‌شهری خبر داد و گفت: در مجموع میزان تصادفات ۱۴ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ اسپیدکار با اشاره به روند تغییرات تصادفات اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال روند کاهشی بوده، اما شهریورماه با افزایش قابل توجهی مواجه شده‌ایم.

وی عدم توجه به جلو را مهم‌ترین علت بروز حوادث رانندگی اعلام کرد و افزود: بیشترین جان‌باختگان مربوط به سرنشینان خودرو‌ها هستند.

سرهنگ پرویزیان، رئیس پلیس راهور استان، در تشریح آخرین وضعیت تصادفات اعلام کرد که ۵۹ درصد سهم حوادث مربوط به خودرو‌های سواری است و همچنین ۲۴ درصد تصادفات به موتورسواران اختصاص دارد که به گفته او آماری بسیار بالا و نگران‌کننده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به محل فوت مصدومان افزود: ۸۸ درصد جان‌باختگان در بیمارستان‌ها و تنها ۱۲ درصد در صحنه حادثه فوت می‌کنند.

سرهنگ پرویزیان همچنین درباره نقاط حادثه‌خیز استان گفت: از ۲۱ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده، تاکنون ۷ نقطه ایمن‌سازی و حذف شده و ۱۴ نقطه همچنان نیازمند اقدام و اصلاح است.

هاشمی، رئیس علوم پزشکی استان هم با ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مصدومان حوادث ترافیکی اعلام کرد: ۶۳ درصد از جان‌باختگان کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه فوت می‌کنند که به گفته وی بیشتر این موارد در بخش اورژانس رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان افزود: سال گذشته ۴ اورژانس جدید سه مرکز در بجنورد و یک مرکز در شیروان راه‌اندازی شد.

میقانی، مدیرکل راهداری استان، از ورود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به استان در ۷ ماهه اخیر خبر داد

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نظارتی استان گفت: امسال ۸۲ درصد افزایش در تعداد سامانه‌های ثبت‌کننده داشته‌ایم و اکنون ۲۱۸۳ دستگاه فعال در محور‌های استان ثبت شده است

میقانی در ادامه به اقدامات ایمن‌سازی مسیر‌ها اشاره کرد و افزود: عملیات آشکارسازی، خط‌کشی راه‌ها و جاده‌ها به‌طور گسترده اجرا شده و همچنین طراحی و اجرای روشنایی در نقاط اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است.