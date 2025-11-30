استقبال مسئولان از قهرمان کاراته تیم ملی ناشنوایان کشور در یاسوج
نهال زکیزاده دارنده ۲ مدال طلای المپیک توکیو با استقبال معاون سیاسی و امنیتی استاندار وارد یاسوج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسم استقبال از نهال زکیزاده، قهرمان کاراته تیم ملی ناشنوایان و دارنده دو مدال طلای انفرادی و تیمی المپیک توکیو، جمعی از مسئولان استانی با حضور در فرودگاه یاسوج از این قهرمان ملی تقدیر کردند. معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در این مراسم کسب این موفقیت ارزشمند را به مردم کهگیلویه و بویراحمد و جامعه ورزشی استان تبریک گفت و افزود: خانم زکی زاده با کسب این مدالها در سطح جهانی برای استان افتخار آفرینی کردند. فتاح محمدی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت انسانی بسیار بالایی برخوردار است و هر زمان فرصت و حمایت لازم فراهم شده، شاهد درخشش استعدادهای نیروی جوان استان در عرصههای ملی و بینالمللی بودهایم افزود: باید با تقویت زیرساختها، حمایتهای لازم و بهرهگیری از ظرفیت اسپانسرها زمینه لازم برای حضور موفق ورزشکاران در سطوح ملی، آسیایی و جهانی را فراهم کنیم تا پرچم جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته بماند. مجید پارسایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در این مراسم گفت: نهال زکیزاده، قهرمان کاراته تیم ملی ناشنوایان و دارنده دو مدال طلای انفرادی و تیمی المپیک توکیو، توانست با کسی این قهرمانی برگ زرینی به افتخارات ورزشی کهگیلویه و بویراحمد بیفزاید. مدیرکل بهزیستی استان هم در این آئین استقبال قهرمانی خانم نهال زکیزاده در مسابقات المپیک ناشنوایان و کسب مدال طلای کاراته منفی ۵۰ کیلوگرم را به وی خانواده اشت و مردم کهگیلویه تبریک گفت و ادامه داد: قهرمانیهای پیدرپی ورزشکاران معلول و ناشنوا درمسابقات کشوری و جهانی نشاندهنده ضرورت توجه و سرمایهگذاری بیشتر برای این گروه از جامعه است. مهران کشاورز افزود: اداره کل بهزیستی استان این آمادگی را دارد که با حمایتهای مالی و غیرمالی از قهرمانان در رشتههای مختلف ورزشی تحت پوشش خود حمایت کند. نهال زکیزاده، عضو تیم ملی کاراته المپیک ناشنوایان که موفق به کسب دو مدال طلای انفرادی و تیمی در المپیک توکیو شده است، با اشاره به سطح گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود و کشورهای جدیدی نیز به رقابتها اضافه شده بودند و من در این مسابقات با انجام سه دور مسابقه توانستم دو مدال طلا برای کشورمان کسب کنم.