به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی گفت: زنبورداران بومی بیش از ۱۶۰۰ تن و زنبورستان‌های مهاجر بیش از ۱۵۶۰ تن عسل تولید کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز عملیات میدانی طرح سرشماری زنبورستان‌ها از پنجم مهر در همه شهرستان‌های استان، اظهار داشت: این طرح به مدت دو هفته با مشارکت فعال زنبورداران، تشکل‌ها و کارشناسان پهنه اجرایی شد و پس از تهیه و ثبت کامل آمار و اطلاعات زنبورداران بومی و مهاجر در سامانه مربوطه، عملیات سرشماری اواسط آبان‌ماه به پایان رسید.

بحرانی با بیان اینکه این طرح هرساله یکبار و در مدت نزدیک به دو ماه اجرا می‌شود، افزود: تمام داده‌های فردی زنبورداران و اطلاعات دقیق زنبورستان‌های آنان گردآوری و به سامانه ثبت منتقل می‌شود که این داده‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌های بخش زنبورداری تا یک سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به جمع‌آوری آمار ۵۶۰ زنبورستان بومی و ۴۳۴ زنبورستان مهاجر در استان گفت: در مجموع، آمار و اطلاعات همه کندو‌های این زنبورستان‌ها به‌دقت توسط کارشناسان در سامانه ثبت می‌شود.

بحرانی با بیان اینکه با وجود خشکسالی و کاهش منابع آبی، توجه زنبورداران به توسعه تولید فرآورده‌های جانبی کندو نظیر ژله رویال، گرده گل و بره موم افزایش چشمگیری داشته است، افزود: در مقایسه با سنوات قبل، تولید ژله رویال مخصوصاً رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مدیریت مناسب و به‌موقع کوچ و جابه‌جایی زنبورستان‌ها توسط زنبورداران بومی استان، عنوان کرد: این اقدامات موجب شد آثار خشکسالی تا حد زیادی کاهش یابد و تولید عسل و فرآورده‌های جانبی در سطح مطلوب حفظ شود.