به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن یک جوان با لباس بلوچی ادعا می‌کند که پلیس راه گناباد وی را به خاطر داشتن لباس بلوچی جریمه کرده است رئیس پلیس راه این شهرستان با انتشار کلیپی گفت:بدون توجه به قومیت و مذهب به مسافران و زائران خدمت می‌کنیم.

یکی از مسافران عبوری جاده گناباد در حالی که لباس بلوچی بر تن داشت در یک کلیپ که در فضای مجازی منتشر شد عنوان کرد: پلیس راه گناباد به خاطر خصومت شخصی با لباس بلوچی از صبح تاکنون فقط بلوچ نگه می‌دارد.

رئیس پلیس راه گناباد هم با انتشار کلیپی با اشاره به اظهارات این راننده جوان که از سیستان و بلوچستان عازم خراسان رضوی بود گفت: خودرو این فرد بدون بیمه شخص ثالث بود و حدود ۱۱۰ میلیون ریال خلافی و ۲ دستور توقیف در سیستم اجرائیات پلیس راهور داشت.

وی تصریح کرد: پلیس راه برای جلوگیری از این سوانح و در راستای وظایف خود بدون در نظر گرفتن هیچ گونه قومیت و مذهبی توفیق خدمتگزاری به مسافران و زائران دارد.