شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی میرساند در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۹/۹ احتمالاً با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.