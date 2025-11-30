پخش زنده
دستکم ۳۰ پناهنده که در فهرست اخراج از انگلیس هستند از روز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زدهاند و قرار است امروز به فرانسه بازگردانده شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس یک طرح جدید که به "یکی وارد میشود، یکی خارج میشود"، دولتهای انگلیس و فرانسه توافق کردهاند که به ازای هر پناهنده غیرقانونی که با قایقهای کوچک وارد انگلیس میشود و به فرانسه بازگردانده میشود، یک پناهنده از فرانسه با بررسیهای امنیتی وارد انگلیس شود. اخبار درز کرده نشان میدهد این دست کم سی نفر با زور و براساس این توافق به فرانسه فرستاده خواهند شد که موجب خشم حامیان حقوق پناهجویان شده است و آنان رویکرد دولت انگلیس را رفتاری مغایر با اصول انسانی دانستند و لغو آن را خواستار شدند اما دولت انگلیس میگوید مصمم به اخراج پناهجویان غیر قانونی است.
روزنامه گاردین پیشتر نوشت، تاکنون بیش از یکصد پناهنده غیرقانونی با همین روش به فرانسه فرستاده شدهاند که در ازای آنان، شمار اندکی از فرانسه، پناهنده قانونی وارد انگلیس شدهاند. گاردین افزود: دولت انگلیس در صدد است با اعمال این توافق، راه ورود پناهجویان غیرقانونی را از طریق آبراهه مانش ببندد.
روزنامه گاردین نوشت از بیش از یکصد پناهنده غیرقانونی که به فرانسه بازپس فرستاده شده بودند، دو پناهجو دوباره با قایق به انگلیس وارد شدهاند که یکی از آنان مردی ایرانی بود که دوباره و با زور به فرانسه بازگردانده شد و دیگری مردی اهل اریتره بود که فعلا در یک اردوگاه تحت نظر است تا دوباره به فرانسه بازگردانده شود.
این روزها سخت گیری بر مهاجران و پناهجویان و گفتوگو درباره اخراج آنان به نوعی مسابقه میان احزاب در انگلیس مبدل شده است.
فعالان حقوق مهاجران با انتقاد از رویکرد دولت میگویند عمده پناهجویان از کشور افغانستان وارد انگلیس میشوند و انگلیس باید این افراد را بپذیرد چرا که این کشور با حمله به افغانستان در مشارکت با آمریکا زیرساختهای این کشور را نابود و میلیونها نفر را بیکار و آواره کرد و ناامنی را بر این کشور حاکم ساخت و اکنون حاضر نیست با پذیرش شمار اندکی از مهاجران حتی افرادی که برای ارتش و شرکتهای انگلیسی کار میکردند، بخشی از تاوان سیاستهای جنگ طلبانه خود را به مردم افغانستان بپردازد. این در حالی است که انگلیس نام ششمین اقتصاد بزرگ جهان را نیز یدک میکشد.