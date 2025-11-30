پخش زنده
نفرات برتر جشنواره ملی «در مسیر آفرینش» در سمنان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گفت: این جشنواره با هدف ارتقای سطح فعالیتهای ادبی و خلاق مربیان و معلمان برگزار شد و رقابت نزدیکی میان شرکتکنندگان از سراسر کشور شکل گرفت.
واحد افزود: با اعلام گروه داوران جشنواره ملی «در مسیر آفرینش» و در برگزیدگان بخش ملی، بتول کریمزاده از چهارمحال و بختیاری مقام سوم را کسب کرد و در بخش ایدهپردازی گلستانه، معصومه مهری و زیبا علیخانی از چهارمحال و بختیاری بهطور مشترک به مقام اول دست یافتند.