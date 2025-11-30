به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نمایش کمدی «بازی زندگی» به نویسندگی میترا احمدی و کارگردانی علیرضا فرهنگ از دهم تا بیستم آذرماه ۱۴۰۴ هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتوی شماره یک فرهنگسرای بروجن روی صحنه می‌رود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجن از اجرای عمومی نمایش «بازی زندگی» خبر داد و گفت: این اثر نمایشی به همت گروه نمایش «نوید» وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجن تولید شده و در قالب یک کمدی اجتماعی، نگاهی صمیمی و در عین حال انتقادی به روابط خانوادگی و چالش‌های زیست امروز دارد.

احمد مردانی افزود: این نمایش از دهم تا بیستم آذرماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در پلاتوی شماره یک فرهنگسرای بروجن اجرا می‌شود و گروه اجرایی تلاش کرده‌اند با زبانی طنز و موقعیت‌های نمایشی ساده، تماشاگر را به اندیشه درباره ارزش‌های زندگی خانوادگی دعوت کنند.

در این نمایش بازیگرانی، چون علیرضا فرهنگ، سارا کیانی، فاطمه قدمی‌زاده، مهدیس بزمایون، یاسمن حاجی‌زمان و سعید شارقی ایفای نقش دارند.

از دیگر عوامل اجرایی این اثر می‌توان به حسین للگانی و محمدصدرا صابریان (موسیقی)، جواد حجتی و فخرالدین کریم‌زاده (گریم)، شجاع مهدی‌پور (طراحی نور)، مجید رزازی و آرش خسروپور (اجرای نور)، متین فرهنگ (طراحی صحنه)، مهرداد طاهری (عکاس)، سارا کیانی (طراح پوستر)، مهسا فرهنگ و لیلا ربیعی (طراحی لباس)، سعید شارقی و مهدی بخشش (افکت و طراحی صدا)، حسین مردای و مهرنوش مومنی «مدیر صحنه»، آتیه ابراهیم‌پور (تصویربردار) و رامتین مهدی‌پور و اسماعیل برجیان (تدارکات) اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این نمایش از ۱۰ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به فرهنگسرای بروجن مراجعه کنند.