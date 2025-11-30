نضال حماده، ایران را پشتیبان اصلی و مرکز محور مقاومت و نقش آن را در جبهه مقاومت غیرقابل انکار خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار برجسته لبنانی، دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع: نگاه غرب به جنگ ۱۲ روزه گفت: جبهه مقاومت، سرنوشت، چشم انداز و آینده منطقه (غرب آسیا) را تعیین می کند.

نضال حماده تصریح کرد: جبهه مقاومت هزینه زیادی را در رویارویی با رژیم صهیونیستی (و آمریکا) متحمل شده اما دستاوردهای بزرگی نیز به دست آورده است، به عنوان مثال، انتخابات اخیر عراق حادثه بزرگی بود زیرا مشارکت بالای مردم این کشور در واقع رای به محور مقاومت و رای به ایران بود.

وی افزود: مسیر مقدسی که مقاومت انتخاب کرده و در حال پیمودن آن است، نیاز به صبر و مقاومت دارد.

نضال حماده اظهار داشت: ایران مرکز محور مقاومت است و بدون ایران محور مقاومت وجود ندارد، کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله: فلسطین و یمن نیز با پشتوانه ایران، ایستادگی می کنند و نقش ایران قابل انکار نیست.

پژوهشگر لبنانی تصریح کرد: اگر نقش حمایتگرانه و مدیریت ایران نبود، همان بلایی که امروز بر سر فلسطین آمده است، در سال ۱۹۸۲ بر سر مردم جنوب لبنان می آمد اما با حمایت ایران دوباره شیعه و مقاومت در آنجا قوت گرفت.

نضال حماده با اشاره به وضعیت امروز فلسطین که روایت کل دنیا را عوض کرده است، گفت: این اتفاق با حمایت ایران صورت گرفت و تحول بزرگی در جهان ایجاد کرد. این مساله در لبنان و یمن نیز رخ داده است.

وی درباره هدف خود از نگارش کتابی درباره جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: رسانه های غرب در سه روز اول جنگ درباره سقوط ایران و بسته شدن پرونده ایران حرف زدند و فضای وحشتناکی را با ابزار رسانه پمپاژ کردند اما در روزهای چهارم و پنجم که موشک های نقطه زن ایران با عبور از سد پدافندی پیچیده رژیم صهیونیستی، مراکز امنیتی، سیاسی و تجاری این رژیم را هدف قرار دادند، مشخص شد که این جنگ ادامه خواهد داشت و طول خواهد کشید.

پژوهشگر برجسته لبنانی با اشاره به تغییر نگرش مردم دنیا به جبهه مقاومت بعد از جنگ ۱۲ روزه گفت: ارزیابی ها و گفتگو با شخصیت ها و صاحبنظران نشان داد که حدود ۷۵ درصد از مردم اروپا و آمریکا با جنگ ۱۲ روزه مخالف بودند و آن را در خدمت منافع رژیم صهیونیستی می دانستند.

وی اضافه کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه افکار عمومی مردم مصر و همچنین چهره های سرشناس رسانه ای این کشور در کنار مردم ایران بودند و نگاه مردم این کشور با برخی کشورهای عربی تفاوت دارد.

نضال حماده گفت: ۷۰ درصد از مردم عربستان، حدود ۹۰ درصد از مردم الجزایر و شمال آفریقا و ۱۰۰ درصد مردم لبنان در جنگ ۱۲ روزه از ایران حمایت کردند و این جنگ منجر به محبوبیت ایران در بین مردم دنیا شد.

این پژوهشگر لبنانی با بیان اینکه نگاه مردم اروپا نیز به ایران تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل چهره رژیم صهیونیستی به خاطر جنایت و نسل کشی که در غزه انجام داده است به شدت در بین افکار عمومی غرب منفی شده است.

نضال حماده در بخش دیگری از سخنانش پیش بینی کرد: کشور هند در یک دهه آینده آینده با آمریکا دچار چالش خواهد شد بنابراین ایران باید به هند نزدیک شود.

وی همچنین اظهار داشت: کشور ایران نیاز به رسانه های اجتماعی قوی دارد و باید بر روی شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری کند، زیرا در بستر شبکه های اجتماعی غرب نمی شود حرکت (خاصی) انجام داد.

نضال حماده گفت: تیک تاک چون در انحصار غرب نبود توانست روایت (صحیح تری) را از غزه به دنیا مخابره کند، ایران نیز راهی جز حرکت به این سمت ندارد و با توجه به هوش، سرمایه و طراحانی که ایرانی ها دارند، این کار امکان پذیر است.

وی همچنین با اشاره به قدرت سازمان های مردم نهاد در دنیا افزود: ضرورت دارد سازمان های بیشتری از ایران در دنیا حضور و فعالیت داشته باشند.

نضال حماده مهمان گفتگوی ویژه خبری سال های زیادی را در کشور فرانسه زندگی کرده است و در این گفتگو به زبان فرانسوی گفتگو می کرد.

غلامرضا منتظمی سفیر سابق ایران در کنگو و دیپلمات سابق ایران در فرانسه ترجمه این گفتگو را بر عهده داشت.