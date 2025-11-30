پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه آثار دومین مسابقه منطقهای عکاسی خلیج فارس در مرکز فرهنگیهنری نخل تقی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار منتخب کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با موضوع خلیج فارس به نمایش درآمد؛ آثاری که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شرکت دماوند انرژی و همراهی استانهای جنوبی کشور شامل خوزستان، بوشهر و هرمزگان در دومین مسابقه منطقهای عکاسی خلیج فارس گردآوری شده و بازتابدهنده نگاه هنرمندان به زیباییها، ظرفیتها و چالشهای محیط زیستی خلیج فارس است.
این رویداد هنری، بستری برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از این میراث طبیعی و تاریخی و انتقال پیامهای محیطزیستی به نسلهای آینده فراهم کرد.