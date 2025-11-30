پخش زنده
رئیس پلیس راه مازندران از مسدودی موقت محور کندوان در بازههای مشخص ۱۰ تا ۱۲ آذر و ۱۶ تا ۱۹ آذر به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: بر اساس درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد – ولیآباد، محور کندوان از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به صورت موقت مسدود خواهد شد.
وی افزود: در هفته اول، روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱۰ و ۱۱ آذر) از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر محور بسته خواهد بود.
سرهنگ عبادی گفت: هفته آینده نیز از یکشنبه تا سهشنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) انسداد از ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه (۱۸ آذر) تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان امکانپذیر خواهد بود و سایر مسافران نمیتوانند از این محور استفاده کنند.
وی از رانندگان درخواست کرد با تنظیم برنامه سفر و استفاده از مسیرهای جایگزین، پلیس را در مدیریت ترافیک یاری نمایند.