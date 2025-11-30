به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، شهرام احمدی فارسانی گفت: با توجه به آغاز فصل جفت یابی در حیات وحش، علاقه‌مندان به طبیعت و طبیعت‌گردان تا پایان دی، مجاز به ورود به مناطق تحت مدیریت و مناطق حفاظت شده محیط زیست استان نیستند.

او افزود: با توجه به حساسیت و آسیب‌پذیری بالای وحوش در این دوره از سال، تردد طبیعت گردان و بازدیدکنندگان می‌تواند موجب ایجاد تنش و حس ناامنی در آنها شود که برای ایجاد آرامش بیشتر و حفظ شرایط مناسب زیستگاهی این ممنوعیت‌ها اعمال خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تاکیدکرد: در صورت بی‌توجهی و ورود افراد به این مناطق در زمان ممنوعیت، محیط‌بانان از ورود آنها جلوگیری کرده و آنها را به خارج از محدوده هدایت می‌کنند.

شهرام احمدی فارسانی گفت: بعد از پایان این ممنوعیت، مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت محیط‌زیست پذیرای علاقمندان به طبیعت خواهد بود ضمن اینکه مجددا در فصل بهار به دلیل زایمان وحوش این ممنوعیت‌ها به مدت محدود در مناطق حفاظت شده سطح استان آغاز می‌شود.

استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده در شهرستان‌های همدان، اسدآباد، نهاوند، ملایر و تویسرکان است.