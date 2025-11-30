مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران از مردم خواست با پرهیز از ورود به عرصه‌های جنگلی و استفاده از ۴۷ پارک جنگلی استان، در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری جامخانه مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، با هشدار درباره افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی گفت: در فصل خزان، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند جنگل‌ها را طعمه حریق کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی افزود: ما ۴۷ پارک جنگلی در سطح استان داریم که برای گردشگری آماده هستند و از مردم می‌خواهیم به جای ورود به عرصه‌های جنگلی، از این پارک‌ها استفاده کنند.

مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران با تقدیر از همکاری روستاییان و گردشگران تأکید کرد: این جنگل‌ها انفال ملی و متعلق به همه مردم ایران هستند. همکاران ما شب‌روز برای حفاظت تلاش می‌کنند، اما بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل جنگل‌بانان هشدار داد: برخی نقاط حساس جنگلی استان با توجه به کم‌بارشی، آماده حریق هستند و باید ورود گردشگران به این مناطق محدود شود.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث جهانی یونسکو، نیازمند حفاظت و مراقبت جدی در فصل پاییز هستند.