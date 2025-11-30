پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۹ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامه های انگلیس
ساندیتایمز
- نخستوزیر برای کاهش نارضایتی عمومی از سیاستهای اقتصادی دولت قصد دارد شخصاً در بحران گرانیِ زندگی مداخله کند.
ساندیتلگراف
- ادعا شده استارمر پیش از ارائه بودجه میدانست خزانه دچار «کسری آشکار» نیست، اما در نهایت با طرح دولت برای افزایش مالیات موافقت کرده است.
ساندیاکسپرس
- گزارش روزنامه نشان میدهد یک خانواده سهفرزندی برای برابری با سطح درآمد خانواری که کمکهزینه دولتی دریافت میکند باید سالانه حدود هفتاد و یک هزار پوند درآمد داشته باشد.
میل آن ساندی
- نظرسنجی این روزنامه نشان میدهد دو سوم رأیدهندگان معتقدند وزیر دارایی پس از جنجال مربوط به ادعای نادرست درباره وضعیت مالی کشور باید استعفا دهد.
ساندی پیپل
- این روزنامه گفتوگویی اختصاصی با یکی از قربانیان افسر پیشین پلیس لندن که مرتکب مجموعهای از تجاوزهای سریالی شده بود، منتشر کرده است.
مهمترین عناوین رسانههای فرانسه
لوپوئن
- در سوریه، درگیریها با رژیم اسرائیل توافقی که مورد حمایت ترامپ است را به خطر میاندازد. حملات هوایی رژیم اسراییل در سوریه و برخورد و درگیری با مردم سوریه در جنوب گفتوگوها را برای توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو در خطر قرار داده است.
لوپاریزین
- پس از کشف اشکال فنی در ایرباس A۳۲۰، شرکت ایرباس هزاران فروند از این نوع هواپیما را مجبور کرده پیش از رفع اشکال پرواز نکنند.
توت لروپ
- در سالهای اخیر واردات تسلیحات بیشتر کشورهای اروپایی بیشتر شده که به جنگ اوکراین مرتبط است. اروپا به تنهایی ۲۸ درصد واردات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص داده است.
ب افام
- پس از ۳ برابر شدن عوارض بلیت هواپیما، هزاران پرواز فرودگاههای فرانسه لغو شد. ظرفیت این پروازها، دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر بود.
لوفیگارو
- دیروز هزاران تن با فریاد از پاریس تا غزه مقاومت، از میدان جمهوری تا ملت، برای پشتیبانی از فلسطین راهپیمایی کردند.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- حمله به کشتیهای روسیه در ۲۸ مایلی سواحل ترکیه
- حمایت بارزانی از روند ترکیه عاری از ترور
- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه شد
صباح
- پاپ از مسجد سلطان احمد بازدید کرد
- اوکراین دو کشتی نفتی روسیه را هدف قرار داد
- جوایز برتر علمی ترکیه بین المللی میشود
نفس
- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه شد/ این آخرین کنگره اپوزیسیون ماست/ پیش بسوی اقتدار
- مرگو میر ناشی از مواد مخدر با ۴۲ درصد افزایش به ۴۲۷ مورد رسید
سوزجو
- اوزگور اوزل: پاسدار جمهوریت و سرباز آتاتورک هستیم
- اختلاف در ائتلاف جمهور برای سر سفر پاپ
- مدرسه مسیحیان در استانبول سپتامبر ۲۰۲۶ بازگشایی میشود
جمهوریت
- حمایت تمام قد اعضای حزب جمهوریخواه از اوزگور اوزل
- اوزگور اوزل: آماده کسب اقتدار هستیم
- آبهای دریای سیاه داغ شد/ حمله به کشتیهای نفتی روسیه
تورک گوون
- واکنش حزب ملی گرا به آئینهای پاپ در ترکیه
- اردوغان: طرح ترکیه عاری از ترور این بار موفق میشود
- اوکراین کشتیهای روسیه را هدف قرار داد
ترکیه
- اردوغان: غارها از وجود تروریستها خالی میشود/ سازمان اطلاعات تآیید کرد
- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه شد
- پاپاستانبول را گشت
- اوکراین کشتیهای روسیه را زد، ترکیه سرنشینان را نجات داد
- گفتگوی تلفنی ترامپ با مادورو
ینی شفق
- حمله به کشتیهای نفتی روسیه در سواحل ترکیه
- پاپ از مسجد سلطان احمد بازدید کرد
- آخرین نظرسنجی مردمی در آمریکا: آمریکاییها از اسرائیل فاصله گرفتهاند
- اوزگور اوزل در ۸ ماه سه بار رهبر حزب جمهوریخواه شد
قرار
- کشتیهای نفتی روسیه در سواحل ترکیه هدف قرار گرفته شدند
- زنگ خطر مواد مخدر شیمیایی/ سال گذشته ۴۲۷ نفر جان باختند
- فریاد برای غزه در خیابانهای میلان
- اوزگور اوزل در یکسال سه بار رهبر انتخاب شد
- ایرباس دچار آفتاب زدگی شد
آکشام
- ترکیش ایر و آ جت، پرواز ایرباسها را متوقف کردند
- اردوغان: جوایز علمی ترکیه چرا بینالمللی نشود (نوبل)
- پاپ حیران محراب مسجد سلطان احمد شد
- ازمیر بی آب، تسلیم سیل شد
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- حماس: اشغالگران در کرانه باختری مرتکب نسلکشی میشوند و ارتش آنها نازی است
- گروههای افراطی اسرائیلی پشت اتفاقات کرانه باختری هستند
- ملت فلسطین پرچم سفید را بالا نخواهد برد و تا زمان تأسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس مقاومت خواهد کرد
- پس از فراخوان ایرباس برای بازگرداندن ۶هزار هواپیما، خطوط هوایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو میکنند
- شرکت هواپیمایی مصر تیمی را برای بازرسی هواپیماهای خود تشکیل داد
- ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسدود کرد
- واشنگتن به تلاش برای سرنگونی دولت مشروع ونزوئلا متهم شد
روزنامه الشروق
- مصر خواستار حفظ آتشبس در غزه شد
- بمباران شدید زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل مناطق وسیعی از نوار غزه را هدف قرار میدهد
- باسم نعیم به روزنامه الشروق گفت: ما آمادهایم اداره نوار غزه را به یک مرجع فلسطینی واگذار کنیم
- ارتش سودان با پهپاد به مواضع نیروهای پشتیبانی سریع در کردفان شمالی حمله کرد
- ترامپ اسناد امضا شده با قلم در دوران ریاست جمهوری بایدن را لغو کرد
- "بیوگرافی" وزیر دفاع رومانی را مجبور به استعفا کرد
- هند، کره، چین، ترکیه و مالزی درخواستهایی برای دریافت زمینهای صنعتی بهمنظور توسعه و سرمایهگذاری در مصر ارائه کردهاند
روزنامه الیوم السابع
- تظاهرات و راهپیمایی در پایتختهای جهان به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین
- مصر: مردم فلسطین حق تشکیل کشور مستقل خود را دارند
- سازمان ملل: باید پیشرفتی برگشتناپذیر به سوی راهحل دو دولتی حاصل شود
- از دست دادن حمایت: رنج روانی کودکان غزه پس از شهادت خانوادههایشان
روزنامه الدستور
- دبیرکل شورای جهانی کلیساها: رئیس جمهور السیسی علاقمند به حفاظت از آزادی پیروان همه ادیان است
- اخوان المسلمین برای فرار از ممنوعیت به جاسوسی برای آمریکا متوسل شد
- کشورهای اروپایی در حال حرکت به سمت طبقهبندی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی هستند
- استقبال جهانی از مسابقات قرآنی "دولت تلاوت"؛ بیش از ۲۰۰ میلیون بازدید
- شرکت هواپیمایی مصر ایر: ارتقاء ایرباس بدون تأثیر بر پروازها انجام شد
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون»
- وزیر خارجه مصر: خواستار نقش بزرگ پاکستان در بازسازی غزه هستیم
- ۶ انفجار در بلوچستان پاکستان بدون تلفات جانی / خط ریل آهن بار دیگر تخریب شد
- کشف بیش از یک میلیارد روپیه محصولات قاچاق در ایالت بلوچستان در یک هفته گذشته
- وزیر خارجه پاکستان: اتحاد امت اسلامی تنها راه برای مقابله با چالشهای پیش رو است
«آج نیوز»
- پاکستان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد بیست و هفتمین متمم قانون اساسی را رد کرد
- اسحاق دار: برای اعزام نیرو به غزه آمادهایم، اما در خلع سلاح حماس مشارکت نمیکنیم
- وزارت بهداشت فلسطین: تعداد شهدای غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفته است
- پاکستان باز دیگر خواستار اقدامات عملی کابل علیه گروه تروریستی تحریک طالبان در خاک افغانستان شد
«هم نیوز»
- سخنگوی ارتش پاکستان: تروریسم در خاک افغانستان تهدید برای تمام منطقه است
- احتمال بازگشایی موقت مرز طورخم برای عبور محمولههای ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان
- فنلاند سفارت خود در پاکستان را تعطیل کرد
- مراسم اختتامیه مسابقات بینالمللی قرآن کریم در اسلام آباد با حضور وزیر خارجه پاکستان برگزار شد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با سفیر ترکیه در کابل
- تولید بیش از هزار نوع دارو در هرات
- صد تن مواد سوخت قاچاق و بی کیفیت در گمرک اسلام قلعه هرات از بین برده شد
- برگزاری نشستهای تجارتی میان بخشهای خصوصی افغانستان و ترکیه
- عفو بین الملل: نسل کشی فلسطینیان هنوز هم متوقف نشده است
روزنامه دولتی «شریعت»
- مقام ایرانی: فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است
- همکاری ایران و روسیه در بخش کشاورزی
- آتش سوزی در استان کاپیسا، جان یک نفر را گرفت
- دیدار خداحافظی وزیر خارجه افغانستان با کاردار ترکیه در کابل
- بیش از پنجاه و هشت نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در هلمند بازداشت شدند
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- وزارت امنیت داخلی آمریکا: افغانهای مجرم را باز میگردانیم
- سازمان ملل: زنان «خود سرپرست» افغان بیشترین چالش را برای درآمد متحمل میشوند
- وزارت امنیت داخلی آمریکا از بازداشت شش پناهجوی دیگر افغانستانی خبر داد
- جبهه آزادی افغانستان مدعی کشتن دو عضو طالبان در قندوز شد
- اسحاق دار: سازمان ملل از پاکستان خواسته است درباره بستن گذرگاههای مرزی با افغانستان تجدید نظر کند
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- یک شهروند افغانستان در آمریکا به اتهام تهدید تروریستی بازداشت شد
- آلمان، هفتاد و یک پناهجوی افغان را از پاکستان منتقل کرده است
- اسحاق دار: طالبان بیش از صد عضو «تی تی پی» را بازداشت کردهاند، اما کافی نیست
- وزیر خارجه پاکستان: آماده عملیات پاکسازی در افغانستان بودیم
- طالبان به ارزش صد و یازده میلیون افغانی، سنگهای قیمتی استان نورستان را فروختند
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- تاکید شی بر بهبود سازوکارهای بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی
- چین ساختمانهای بلند را در برابر خطرات آتش سوزی بررسی میکند
- کمک بانک مرکزی چین برای حمایت از حادثه دیده گان آتش سوزی مجتمع مسکونی هنگ کنگ
- چین به سرکوب فعالیتهای مالی غیرقانونی مربوط به ارز مجازی ادامه میدهد
- پایگاه نوآوری چین و آسیان برای تقویت همکاری در صنایع نوظهور راه اندازی شد
- تجارت بین المللی کالاها و خدمات چین در ماه گذشته به مرز ۴.۲۹ تریلیون یوان رسید
- آلودگی هوا در پایتخت ایران، تعطیلی عمومی را تمدید کرد
- ایران قرعه کشی نهایی جام جهانی فیفا را به خاطر عدم صدور ویزای ایالات متحده تحریم کرد
- رهبر عالی ایران میگوید هیچ پیامی از طریق کشورهای ثالث به ایالات متحده ارسال نشده است
- ایران تعیین سپاه پاسداران استرالیا به عنوان "حامی تروریسم" را محکوم کرد
گلوبال تایمز
- برنامههای دولت چین برای پیشگیری از حوادث وهماهنگی در پاسخگویی اضطراری پس از حادثه هنگ گنگ
- تاکید شی بر بهبود سازوکارهای بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی
- از صادرات تا مشارکت، تولید کنندگان خودرو چینی همکاری جنوب-جنوب را در خاورمیانه ایجاد میکنند
- چین یک نهاد نظارتی جدید برای نظارت بر رشد سریع بخش فضای تجاری ایجاد میکند
- ادامه واکنشها به اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن درباره تایوان
- هشدار دفتر امنیت ملی دولت مرکزی درباره سوء استفاده گروهای ضد چین از آتش سوزی هنگ کنگ
سی جی تی ان
- شهرستانهای چین، زمین بازی جدید برندهای بینالمللی
- چین با بیشترین آرا مجدداً به عنوان عضو رده A شورای سازمان بینالمللی دریانوردی انتخاب شد
- دولت منطقه اداری ویژه هنگکنگ مراسم یادبودی برای قربانیان آتشسوزی تایپو برگزار کرد
- وزیر خارجه چین با مشاور امنیت ملی نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد
- رهبر ایران: دولت آمریکا شایسته ارتباط نیست
- نکسپریا و زنجیره تأمین جهانی؛ واقعیت پشت ادعاهای هلند علیه چین
- چین به دنبال تعادل واردات و صادرات برای توسعه با کیفیت بالا و ثبات اقتصادی جهانی
- رهبر چین بر بهبود سازوکارهای بلندمدت برای حکمرانی فضای سایبری تأکید کرد
چاینا دیلی
- قطارهای باری چین و اروپا تجارت را تسریع میکنند
- شرکت خصوصی چینی وارد تولید موشک میشود
- ورزشهای زمستانی در شنژن گرم رشد میکنند
- شی خواستار جوانگرایی برای پیشرفت یک کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن در همه جنبه شد
- وعده ترامپ برای متوقف کردن جریان مهاجرت "جهان سوم" به آمریکا
- اتحادیه اروپا و آمریکا با تناقض ساختاری در اقتصاد مواجه هستند
روزنامه مردم
- تاکید شی بر بهبود سازوکارهای بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی
- چین سامانه گمرکی مستقل در منطقه آزاد تجاری هاینان راه اندازی میکند
- سفرهای قطار باری چین به اروپا به ۱۲۰ هزار واگن رسید
- چین کمربند سبز را در اطراف بزرگترین بیابان خود گسترش میدهد
- چین هرگز "پیمان سان فرانسیسکو" را قبول نکرده است
- پکن مرکز داده فضایی درارتفاع ۸۰۰ کیلومتر از زمین میسازد
- چین برنده جایزه فدراسیون جهانی ورزش ۲۰۲۵ شد