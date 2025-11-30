به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه های انگلیس

ساندی‌تایمز

- نخست‌وزیر برای کاهش نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت قصد دارد شخصاً در بحران گرانیِ زندگی مداخله کند.

ساندی‌تلگراف

- ادعا شده استارمر پیش از ارائه بودجه می‌دانست خزانه دچار «کسری آشکار» نیست، اما در نهایت با طرح دولت برای افزایش مالیات موافقت کرده است.

ساندی‌اکسپرس

- گزارش روزنامه نشان می‌دهد یک خانواده سه‌فرزندی برای برابری با سطح درآمد خانواری که کمک‌هزینه دولتی دریافت می‌کند باید سالانه حدود هفتاد و یک هزار پوند درآمد داشته باشد.

میل آن ساندی

- نظرسنجی این روزنامه نشان می‌دهد دو سوم رأی‌دهندگان معتقدند وزیر دارایی پس از جنجال مربوط به ادعای نادرست درباره وضعیت مالی کشور باید استعفا دهد.

ساندی پیپل

- این روزنامه گفت‌وگویی اختصاصی با یکی از قربانیان افسر پیشین پلیس لندن که مرتکب مجموعه‌ای از تجاوزهای سریالی شده بود، منتشر کرده است.

مهمترین عناوین رسانه‌های فرانسه

لوپوئن

- در سوریه، درگیری‌ها با رژیم اسرائیل توافقی که مورد حمایت ترامپ است را به خطر می‌اندازد. حملات هوایی رژیم اسراییل در سوریه و برخورد و درگیری با مردم سوریه در جنوب گفت‌و‌گو‌ها را برای توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو در خطر قرار داده است.

لوپاریزین

- پس از کشف اشکال فنی در ایرباس A۳۲۰، شرکت ایرباس هزاران فروند از این نوع هواپیما را مجبور کرده پیش از رفع اشکال پرواز نکنند.

توت لروپ

- در سال‌های اخیر واردات تسلیحات بیشتر کشور‌های اروپایی بیشتر شده که به جنگ اوکراین مرتبط است. اروپا به تنهایی ۲۸ درصد واردات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص داده است.

ب اف‌ام

- پس از ۳ برابر شدن عوارض بلیت هواپیما، هزاران پرواز فرودگاه‌های فرانسه لغو شد. ظرفیت این پروازها، دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر بود.

لوفیگارو

- دیروز هزاران تن با فریاد از پاریس تا غزه مقاومت، از میدان جمهوری تا ملت، برای پشتیبانی از فلسطین راهپیمایی کردند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- حمله به کشتی‌های روسیه در ۲۸ مایلی سواحل ترکیه

- حمایت بارزانی از روند ترکیه عاری از ترور

- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه شد

صباح

- پاپ از مسجد سلطان احمد بازدید کرد

- اوکراین دو کشتی نفتی روسیه را هدف قرار داد

- جوایز برتر علمی ترکیه بین المللی می‌شود

نفس

- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه شد/ این آخرین کنگره اپوزیسیون ماست/ پیش بسوی اقتدار

- مرگ‌و میر ناشی از مواد مخدر با ۴۲ درصد افزایش به ۴۲۷ مورد رسید

سوزجو

- اوزگور اوزل: پاسدار جمهوریت و سرباز آتاتورک هستیم

- اختلاف در ائتلاف جمهور برای سر سفر پاپ

- مدرسه مسیحیان در استانبول سپتامبر ۲۰۲۶ بازگشایی می‌شود

جمهوریت

- حمایت تمام قد اعضای حزب جمهوریخواه از اوزگور اوزل

- اوزگور اوزل: آماده کسب اقتدار هستیم

- آب‌های دریای سیاه داغ شد/ حمله به کشتی‌های نفتی روسیه

تورک گوون

- واکنش حزب ملی گرا به آئین‌های پاپ در ترکیه

- اردوغان: طرح ترکیه عاری از ترور این بار موفق می‌شود

- اوکراین کشتی‌های روسیه را هدف قرار داد

ترکیه

- اردوغان: غار‌ها از وجود تروریست‌ها خالی می‌شود/ سازمان اطلاعات تآیید کرد

- اوزگور اوزل برای چهارمین بار رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه شد

- پاپ‌استانبول را گشت

- اوکراین کشتی‌های روسیه را زد، ترکیه سرنشینان را نجات داد

- گفتگوی تلفنی ترامپ با مادورو

ینی شفق

- حمله به کشتی‌های نفتی روسیه در سواحل ترکیه

- پاپ از مسجد سلطان احمد بازدید کرد

- آخرین نظرسنجی مردمی در آمریکا: آمریکایی‌ها از اسرائیل فاصله گرفته‌اند

- اوزگور اوزل در ۸ ماه سه بار رهبر حزب جمهوریخواه شد

قرار

- کشتی‌های نفتی روسیه در سواحل ترکیه هدف قرار گرفته شدند

- زنگ خطر مواد مخدر شیمیایی/ سال گذشته ۴۲۷ نفر جان باختند

- فریاد برای غزه در خیابان‌های میلان

- اوزگور اوزل در یکسال سه بار رهبر انتخاب شد

- ایرباس دچار آفتاب زدگی شد

آکشام

- ترکیش ایر و آ جت، پرواز ایرباس‌ها را متوقف کردند

- اردوغان: جوایز علمی ترکیه چرا بین‌المللی نشود (نوبل)

- پاپ حیران محراب مسجد سلطان احمد شد

- ازمیر بی آب، تسلیم سیل شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- حماس: اشغالگران در کرانه باختری مرتکب نسل‌کشی می‌شوند و ارتش آنها نازی است

- گروه‌های افراطی اسرائیلی پشت اتفاقات کرانه باختری هستند

- ملت فلسطین پرچم سفید را بالا نخواهد برد و تا زمان تأسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس مقاومت خواهد کرد

- پس از فراخوان ایرباس برای بازگرداندن ۶هزار هواپیما، خطوط هوایی در سراسر جهان پرواز‌های خود را لغو می‌کنند

- شرکت هواپیمایی مصر تیمی را برای بازرسی هواپیما‌های خود تشکیل داد

- ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسدود کرد

- واشنگتن به تلاش برای سرنگونی دولت مشروع ونزوئلا متهم شد

روزنامه الشروق

- مصر خواستار حفظ آتش‌بس در غزه شد

- بمباران شدید زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل مناطق وسیعی از نوار غزه را هدف قرار می‌دهد

- باسم نعیم به روزنامه الشروق گفت: ما آماده‌ایم اداره نوار غزه را به یک مرجع فلسطینی واگذار کنیم

- ارتش سودان با پهپاد به مواضع نیرو‌های پشتیبانی سریع در کردفان شمالی حمله کرد

- ترامپ اسناد امضا شده با قلم در دوران ریاست جمهوری بایدن را لغو کرد

- "بیوگرافی" وزیر دفاع رومانی را مجبور به استعفا کرد

- هند، کره، چین، ترکیه و مالزی درخواست‌هایی برای دریافت زمین‌های صنعتی به‌منظور توسعه و سرمایه‌گذاری در مصر ارائه کرده‌اند

روزنامه الیوم السابع

- تظاهرات و راهپیمایی در پایتخت‌های جهان به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین

- مصر: مردم فلسطین حق تشکیل کشور مستقل خود را دارند

- سازمان ملل: باید پیشرفتی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو دولتی حاصل شود

- از دست دادن حمایت: رنج روانی کودکان غزه پس از شهادت خانواده‌هایشان

روزنامه الدستور

- دبیرکل شورای جهانی کلیساها: رئیس جمهور السیسی علاقمند به حفاظت از آزادی پیروان همه ادیان است

- اخوان المسلمین برای فرار از ممنوعیت به جاسوسی برای آمریکا متوسل شد

- کشور‌های اروپایی در حال حرکت به سمت طبقه‌بندی اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی هستند

- استقبال جهانی از مسابقات قرآنی "دولت تلاوت"؛ بیش از ۲۰۰ میلیون بازدید

- شرکت هواپیمایی مصر ایر: ارتقاء ایرباس بدون تأثیر بر پرواز‌ها انجام شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون»

- وزیر خارجه مصر: خواستار نقش بزرگ پاکستان در بازسازی غزه هستیم

- ۶ انفجار در بلوچستان پاکستان بدون تلفات جانی / خط ریل آهن بار دیگر تخریب شد

- کشف بیش از یک میلیارد روپیه محصولات قاچاق در ایالت بلوچستان در یک هفته گذشته

- وزیر خارجه پاکستان: اتحاد امت اسلامی تنها راه برای مقابله با چالش‌های پیش رو است

«آج نیوز»

- پاکستان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد بیست و هفتمین متمم قانون اساسی را رد کرد

- اسحاق دار: برای اعزام نیرو به غزه آماده‌ایم، اما در خلع سلاح حماس مشارکت نمی‌کنیم

- وزارت بهداشت فلسطین: تعداد شهدای غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفته است

- پاکستان باز دیگر خواستار اقدامات عملی کابل علیه گروه تروریستی تحریک طالبان در خاک افغانستان شد

«هم نیوز»

- سخنگوی ارتش پاکستان: تروریسم در خاک افغانستان تهدید برای تمام منطقه است

- احتمال بازگشایی موقت مرز طورخم برای عبور محموله‌های ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان

- فنلاند سفارت خود در پاکستان را تعطیل کرد

- مراسم اختتامیه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در اسلام آباد با حضور وزیر خارجه پاکستان برگزار شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با سفیر ترکیه در کابل

- تولید بیش از هزار نوع دارو در هرات

- صد تن مواد سوخت قاچاق و بی کیفیت در گمرک اسلام قلعه هرات از بین برده شد

- برگزاری نشست‌های تجارتی میان بخش‌های خصوصی افغانستان و ترکیه

- عفو بین الملل: نسل کشی فلسطینیان هنوز هم متوقف نشده است

روزنامه دولتی «شریعت»

- مقام ایرانی: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است

- همکاری ایران و روسیه در بخش کشاورزی

- آتش سوزی در استان کاپیسا، جان یک نفر را گرفت

- دیدار خداحافظی وزیر خارجه افغانستان با کاردار ترکیه در کابل

- بیش از پنجاه و هشت نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در هلمند بازداشت شدند

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- وزارت امنیت داخلی آمریکا: افغان‌های مجرم را باز می‌گردانیم

- سازمان ملل: زنان «خود سرپرست» افغان بیشترین چالش را برای درآمد متحمل می‌شوند

- وزارت امنیت داخلی آمریکا از بازداشت شش پناهجوی دیگر افغانستانی خبر داد

- جبهه آزادی افغانستان مدعی کشتن دو عضو طالبان در قندوز شد

- اسحاق دار: سازمان ملل از پاکستان خواسته است درباره بستن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان تجدید نظر کند

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- یک شهروند افغانستان در آمریکا به اتهام تهدید تروریستی بازداشت شد

- آلمان، هفتاد و یک پناهجوی افغان را از پاکستان منتقل کرده است

- اسحاق دار: طالبان بیش از صد عضو «تی تی پی» را بازداشت کرده‌اند، اما کافی نیست

- وزیر خارجه پاکستان: آماده عملیات پاکسازی در افغانستان بودیم

- طالبان به ارزش صد و یازده میلیون افغانی، سنگ‌های قیمتی استان نورستان را فروختند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ آذر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- تاکید شی بر بهبود سازوکار‌های بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی

- چین ساختمان‌های بلند را در برابر خطرات آتش سوزی بررسی می‌کند

- کمک بانک مرکزی چین برای حمایت از حادثه دیده گان آتش سوزی مجتمع مسکونی هنگ کنگ

- چین به سرکوب فعالیت‌های مالی غیرقانونی مربوط به ارز مجازی ادامه می‌دهد

- پایگاه نوآوری چین و آسیان برای تقویت همکاری در صنایع نوظهور راه اندازی شد

- تجارت بین المللی کالا‌ها و خدمات چین در ماه گذشته به مرز ۴.۲۹ تریلیون یوان رسید

- آلودگی هوا در پایتخت ایران، تعطیلی عمومی را تمدید کرد

- ایران قرعه کشی نهایی جام جهانی فیفا را به خاطر عدم صدور ویزای ایالات متحده تحریم کرد

- رهبر عالی ایران می‌گوید هیچ پیامی از طریق کشور‌های ثالث به ایالات متحده ارسال نشده است

- ایران تعیین سپاه پاسداران استرالیا به عنوان "حامی تروریسم" را محکوم کرد

گلوبال تایمز

- برنامه‌های دولت چین برای پیشگیری از حوادث وهماهنگی در پاسخگویی اضطراری پس از حادثه هنگ گنگ

- تاکید شی بر بهبود سازوکار‌های بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی

- از صادرات تا مشارکت، تولید کنندگان خودرو چینی همکاری جنوب-جنوب را در خاورمیانه ایجاد می‌کنند

- چین یک نهاد نظارتی جدید برای نظارت بر رشد سریع بخش فضای تجاری ایجاد می‌کند

- ادامه واکنش‌ها به اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن درباره تایوان

- هشدار دفتر امنیت ملی دولت مرکزی درباره سوء استفاده گرو‌های ضد چین از آتش سوزی هنگ کنگ

سی جی تی ان

- شهرستان‌های چین، زمین بازی جدید برند‌های بین‌المللی

- چین با بیشترین آرا مجدداً به عنوان عضو رده A شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی انتخاب شد

- دولت منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ مراسم یادبودی برای قربانیان آتش‌سوزی تای‌پو برگزار کرد

- وزیر خارجه چین با مشاور امنیت ملی نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد

- رهبر ایران: دولت آمریکا شایسته ارتباط نیست

- نکسپریا و زنجیره تأمین جهانی؛ واقعیت پشت ادعا‌های هلند علیه چین

- چین به دنبال تعادل واردات و صادرات برای توسعه با کیفیت بالا و ثبات اقتصادی جهانی

- رهبر چین بر بهبود سازوکار‌های بلندمدت برای حکمرانی فضای سایبری تأکید کرد

چاینا دیلی

- قطار‌های باری چین و اروپا تجارت را تسریع می‌کنند

- شرکت خصوصی چینی وارد تولید موشک می‌شود

- ورزش‌های زمستانی در شنژن گرم رشد می‌کنند

- شی خواستار جوانگرایی برای پیشرفت یک کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن در همه جنبه شد

- وعده ترامپ برای متوقف کردن جریان مهاجرت "جهان سوم" به آمریکا

- اتحادیه اروپا و آمریکا با تناقض ساختاری در اقتصاد مواجه هستند

روزنامه مردم

- تاکید شی بر بهبود سازوکار‌های بلند مدت برای حاکمیت فضای مجازی

- چین سامانه گمرکی مستقل در منطقه آزاد تجاری هاینان راه اندازی می‌کند

- سفر‌های قطار باری چین به اروپا به ۱۲۰ هزار واگن رسید

- چین کمربند سبز را در اطراف بزرگترین بیابان خود گسترش می‌دهد

- چین هرگز "پیمان سان فرانسیسکو" را قبول نکرده است

- پکن مرکز داده فضایی درارتفاع ۸۰۰ کیلومتر از زمین می‌سازد

- چین برنده جایزه فدراسیون جهانی ورزش ۲۰۲۵ شد