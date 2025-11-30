پخش زنده
برخورد رخ به رخ دو خودروی سمند در محور سامان به شهرکرد یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان از امدادرسانی به ۳ مصدوم حادثه تصادف دو خودروی سمند در محور سامان به شهرکرد خبرداد.
بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد رخ به رخ دو خودروی سواری سمند در محور سامان به شهرکرد کمربندی دانشگاه دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای سامان به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، ایمنسازی محل حادثه و رهاسازی مصدومان، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای آنان انجام دادند.
وی گفت: همچنین پیکر فرد فوتشده را تحویل عوامل انتظامی دادند و مصدومان را برای ادامه روند درمان به نیروهای اورژانس تحویل کردند.