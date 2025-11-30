به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: سومین جشنواره ملی ادبی شکرستان در کشت و صنعت میرزا کوچک خان خرمشهر برگزار و از معصومه سادات شاکری، بانوی شاعر نیشابوری، با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی، قدردانی شد.

حمیدرضا آتشی افزود: بیش از هزار و ۲۰۰ اثر در دو بخش شعر، داستان و ادبیات کودک و نوجوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود و مصطفی رحمان‌دوست، طیبه شامانی، علی آبان و بهمن ساکی، داوران این جشنواره بودند.

او ادامه داد: جشنواره نیشکر، جشن روایت تاریخ و فرهنگ خوزستان است که ریشه‌های عمیق و ژرف در فرهنگ مقاومت و ایستادگی ایران دارد و نیشکر، استعاره‌ای از آینده فرهنگی ایران است؛ همچنان که می‌گوییم فارسی شکر است، نیشکر روایت لطف، مهر و شیرینی آینده است.