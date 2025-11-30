به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از اجرای طرح ساماندهی مشاغل بدون مجوز در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

سید امیر تیمور موسویان گفت: طی یک ماه گذشته، با بسیج ت همه بازرسان و کارشناسان سازمان صمت، طرح جامع برای شناسایی واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب یا دارای پروانه‌های کسب منقضی شده در سراسر شهرستان‌های استان اجرا شد .

موسویان افزود: با اجرای طرح ساماندهی مشاغل بدون پروانه، بیش از ۴۶۰ واحد صنفی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و پلمب شدند و بیش از هزار و ۵۰۰ مورد واحد صنفی بدون پروانه نیز شناسایی شدند.

وی بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات کسب‌وکار برای حفظ نظم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و ادامه داد: با اجرای طرح ساماندهی مشاغل بدون مجوز هزار و ۵۸۷ واحد صنفی بدون مجوز و یا اعتبار پروانه‌هایشان منقضی شده بود شناسایی شدند

رئیس سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد نبود پروانه کسب را زمینه‌ساز بروز مشکلات متعددی از جمله رعایت نشدن استاندارد‌های بهداشتی و فنی، توزیع کالا‌های تقلبی و ایجاد فضای رقابتی ناعادلانه با واحد‌های دارای مجوز بیان کرد و گفت: پس از اخطار‌های لازم و عدم تمکین واحد‌های متخلف، دستور پلمب برای ۴۶۶ واحد صنفی متخلف در سطح استان صادر و اجرا شد.

موسویان حفظ نظم بازار، جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و خارج از نظارت حاکمیتی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های قانونمند را از اهدف اجرای طرح ساماندهی مشاغل بدون مجوز اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح زمینه رقابت عادلانه برای فعالان اقتصادی که با صرف زمان و هزینه، مجوز‌های لازم را کسب کرده و ملزم به رعایت همه قوانین هستند را فراهم می‌آورد.

وی بر تداوم طرح ساماندهی مشاغل بدون مجوز تاکید کرد و ادامه داد: شهروندان و فعالان اقتصادی با رعایت کامل ضوابط قانونی، سازمان صمت را در برقراری یک محیط کسب‌وکار سالم و پویا یاری رسانند.