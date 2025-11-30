پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: ۴ نفر سارق سابقه دار سیم و کابل مخابراتی در شهرستان اسفراین دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمینژاد با بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بررسی صحنههای وقوع سرقت و بازبینی دوربینهای مداربسته موفق به شناسایی ۴ نفر سارق سابقه دار در سطح شهرستان شدند، اظهار داشت: ماموران با هماهنگی قضایی در چند عملیات غافلگیرانه متهمان را در محل پاتوقشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی با اشاره به اینکه متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۵۱ فقره سرقت سیم و کابلهای مخابراتی اماکن خصوصی و دولتی اعتراف نمودند، افزود: ماموران با هماهنگی قضایی دو نفر مالخر را که اموال مسروقه را خریداری و در محل ضایعاتی نگهداری کرده بودند، دستگیر نمودند.
سرهنگ قائمینژاد با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف شد، بیان داشت: کارشناسان اداره مخابرات خسارت وارده متهمان را در سطح شهرستان بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی اموال مسروقه تحویل مالباختگان شد و دو ضایعاتی مالخران هم پلمب شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و از آنجا روانه زندان شدند.