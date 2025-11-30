به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده پلیس راه مینودشت گفت: در این حادثه رانندگی که در ساعت ۱۳.۴۵ شنبه ۸آذر رخ داد بر اثر برخورد خودروی پژو با یک بشکه جدا کننده وسط راه که از سمت مینودشت به سمت گالیکش در حرکت بود به برخورد با دو خودروی پراید و تیبا که از سمت گالیکش به سمت مینودشت در حرکت بودندمنجر شد که بلا فاصله خودروی پژو آتش گرفت ، البته سرنشینان از داخل خودرو توسط نیروهای مردمی خارج و آتش خودرو توسط کپسول آتش نشانی کامیون عبوری خاموش شد .

سرهنگ دوم صادق رجنی افزود: با توجه به افزایش عرض جاده از ابتدای امسال نصب نشدن گاردریل جداکننده و یا نیوجرسی باعث افزایش سرعت خودروها و انحراف به چپ لاین مخالف می شود که بعضاّ باعث تصادفات رخ به رخ شده است.

وی تعداد مجروحان را ۸نفر و علت تصادف را انحراف به چپ تیبا اعلام کرد افزود : مجروحان در بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس بستری شدند.