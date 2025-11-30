پخش زنده
امروز: -
قاچاقچی پوشاک در فردوس به پرداخت ۸۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی فردوس گفت: پرونده قاچاق کالا شامل ۱۱۰ ثوب کاپشن خارجی به ارزش ۸۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان فردوس رسیدگی شد.
محمد مهدی اسماعیل زاده افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۸۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان فردوس هنگام بازرسی خودروهای عبوری از یک دستگاه خودرو کامیون، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.