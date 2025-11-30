درخشش پژوهشگران دانشآموز و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در کشور
سه پژوهشگر دانشآموز و یک معلم پژوهنده از استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب عنوان برتر کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: سه پژوهشگر دانشآموز و یک معلم پژوهنده از شهرستان بویراحمد و جامعه عشایری استان در ارزیابیهای ملی آموزش و پرورش خوش درخشیدند و موفق به کسب عنوان برتر کشور شدند.
ایوب رضایی افزود: در بخش دانشآموزی، علیرضا روانبخش دانشآموز دوره دوم متوسطه و امید آذرم دانشآموز دوره اول متوسطه از شهرستان بویراحمد، موفق شدند عنوان پژوهشگر برگزیده کشور را بهعنوان نمایندگان استان کسب کنند.
وی ادامه داد: در بخش فرهنگیان نیز طاهره سعادتفر، معلم پژوهنده از جامعه عشایری استان، با ارائه پژوهشی ارزشمند و کاربردی در سطح ملی مورد تقدیر قرار گرفت و عنوان برگزیده کشور را کسب کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: این موفقیتها بیانگر ظرفیت علمی بالای دانشآموزان و فرهنگیان استان، بهویژه در مدارس دولتی و مناطق عشایری است.