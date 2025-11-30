پخش زنده
امروز: -
شبکههای تلویزیونی ونزوئلا در ادامه پوشش گسترده واکنشهای بینالمللی به تهدید آمریکا برای بستن کامل حریم هوایی ونزوئلا، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران را بازتاب داده و بر همصدایی تهران با کاراکاس در دفاع از حاکمیت ملی و آزادی هوانوردی تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در ادامه موج محکومیتهای جهانی علیه اعلام یکجانبه دولت آمریکا برای بستن حریم هوایی ونزوئلا، رسانههای دیداری این کشور امروز بخش مهمی از اخبار خود را به موضعگیری رسمی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند.
شبکه سراسری تلویزیون ونزوئلا در گزارشی خبری اعلام کرد: در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام یکجانبه آمریکا مبنی بر بستن حریم هوایی ونزوئلا را به شدت محکوم کرده است.
در این گزارش با اشاره به اطلاعیه اخیر وزارت امور خارجه ایران آمده است:
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیهای رسمی، اقدام واشنگتن را نه تنها نقض آشکار حقوق بینالملل، بلکه زیر پا گذاشتن مقررات بینالمللی هوانوردی دانسته است.
تلویزیون ملی ونزوئلا اظهارات سخنگوی ایرانی را به نقل از اطلاعیه مزبور چنین بازتاب داد: این دیپلمات ایرانی، تصمیم آمریکا را اقدامی تحریکآمیز، غیرقانونی و تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی ونزوئلا توصیف کرده و تأکید نموده است که هیچ کشوری حق ندارد حریم هوایی کشور مستقلی را به صورت یکجانبه و بر خلاف منشور ملل متحد محدود یا مسدود کند.
به گزارش این شبکه، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین هشدار داده است که چنین اقدامات یکجانبهای، تهدیدی بیسابقه برای امنیت پروازهای بینالمللی به شمار میرود و میتواند صلح و ثبات جهانی را در معرض خطر قرار دهد.
شبکههای تلویزیونی ونزوئلا، موضع تهران را نمونهای از حمایت کشورهای دوست و همسو با حق حاکمیت ونزوئلا ارزیابی کرده و تأکید کردند که این همراهی بینالمللی، فشار سیاسی و حقوقی بر واشنگتن را برای عقبنشینی از تصمیمات غیرقانونیاش افزایش میدهد.