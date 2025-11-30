سه‌شنبه، آغاز افزایش ناپایداری‌های جوی و گرد و خاک در خراسان جنوبی

سه‌شنبه، آغاز افزایش ناپایداری‌های جوی و گرد و خاک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت آینده شرایط جوی پایدار و یکنواخت پیش‌بینی می‌شود و همچنین در این مدت تداوم یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان دور از انتظار نیست.

زارعی افزود: به تدریج از عصر سه‌شنبه تا پایان هفته، با تقویت ناپایداری‌ها، افزایش ابر، گاهی وزش تندباد و گرد و خاک در منطقه رخ خواهد داد و احتمال بارش پراکنده در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان به شرط تثبیت نقشه‌ها وجود دارد.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۹ ایستگاه وقوع یخبندان را ثبت کردند و سردترین نقطه استان، سربیشه با حداقل دمای ۷ درجه زیر صفر و گرم‌ترین نقطه دهسلم با ۲۴ درجه گزارش شده است و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۷ و منفی ۳ درجه بوده و بیرجند چهارمین مرکز سرد کشور گزارش شده است.