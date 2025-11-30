پخش زنده
معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجانغربی از ارائه خدمات حمایتی به بخش قابلتوجهی از جامعه معلولان استان خبر داد و گفت: ۹۰ درصد افراد دارای معلولیت که تحت پوشش بهزیستی هستند، مستمری دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ایرج عبداللهپور با اشاره به شناسایی ۶۴ هزار معلول در استان اظهار کرد: این افراد از مجموعه گستردهای از خدمات توانبخشی و حمایتی در مراکز مختلف بهرهمند میشوند.
او افزود: در حال حاضر ۸۱ مرکز توانبخشی روزانه با ظرفیت سه هزار و ۸۰۳ نفر در استان فعالیت دارد که سه هزار و ۳۲ نفر از خدمات این مراکز با استفاده از یارانه دولتی بهره میبرند. طبق اعلام وی، ماهانه ۵۴ میلیون ریال برای هر فرد تحت پوشش به حساب مراکز واریز میشود.
عبداللهپور همچنین از فعالیت ۳۰ مرکز شبانهروزی توانبخشی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: ظرفیت این مراکز یک هزار و ۸۰۰ نفر است و برای هر فرد یارانهای معادل ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اختصاص مییابد.
معاون توانبخشی بهزیستی استان با اشاره به حمایتهای فرهنگی این سازمان اعلام کرد: جشنواره منطقهای تئاتر «طلوع» امسال در دیماه به میزبانی آذربایجانغربی برگزار خواهد شد. در این رویداد گروههای نمایشی از استانهای آذربایجانشرقی، اردبیل، قزوین و زنجان حضور دارند تا توانمندی خود را برای حضور در جشنواره فجر ارزیابی کنند.
او همچنین یادآور شد که سال گذشته دو گروه نمایشی از آذربایجانغربی به جشنوارههای بینالمللی راه یافتند.