موج همبستگی جهانی در حمایت از آرمان فلسطین در غرب از جمله در انگلیس بار دیگر فاصله عمیق میان خواست مردم و رویکرد این حکومت‌ها را آشکار کرد و همبستگی کم نظیر مردمی علیه رژیم اسرائیل و حامیانش را به نمایش گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ فریاد رهایی فلسطین و ابراز خشم و انزجار قشر‌های مختلف مردم از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم بار دیگر در خیابان‌های مرکزی لندن طنین انداز شد.

خیابان‌های مرکزی پایتخت انگلیس بار دیگر به صحنه خشم و اعتراض عمومی علیه حمایت حکومت‌های غربی رژیم اسرائیل و تسلیح این رژیم مبدل شد.

یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات به ما می‌گوید: مردم آزادی خواه در کشور‌های گوناگون با اقداماتی همچون تظاهرات و تحریم کالا‌های اسراییلی و شرکت‌های حامی صهیونیسم به تداوم جنایت و استعمار اسرائیلی در فلسطین اعتراض می‌کنند.

حاضران در این تظاهرات طرح صلح ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نقشه‌ای فریبکارانه برای تداوم اشغال فلسطین و نسل کشی در غزه می‌دانند یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: جهانیان ممکن است تصور کنند در غزه آتش بس برقرار شده است، اما همه می‌دانیم که با پشتیبانی‌های حامیان اسرائیل، کشتار مردم فلسطین متوقف نشده است و مردم در غزه و کرانه باختری با فاجعه رو‌به‌رو هستند. اینها تایید می‌کند که تنها راه نجات مردم فلسطین، مقاومت است.

در این تظاهرات حمایت حکومت‌های غربی از رژیم اسرائیل و تداوم تسلیح این رژیم چراغ سبزی برای ادامه نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان توصیف شده است.

یک فعال مدنی حاضر این تظاهرات معتقد است برخی دولت‌های غربی که می‌گویند فلسطین را به رسمیت می‌شناسند دورغ می‌گویند.

این فعال مدنی انگلیسی می‌افزاید: دولت ما همچنان با ارسال جنگ افزار، دادن اطلاعات جاسوسی و پشتیبانی‌های دیپلماتیک و تبلیغاتی در جنایات اسرائیل شریک است، اما ما مردم از مقاومت مردم فلسطین تا رهایی آنان حمایت می‌کنیم.

محاکمه و مجازارت آمران و عاملان جنایات جنگی در غزه پر تکرار‌ترین خواسته حاضران در این تظاهرات است.

در این تظاهرات هم مانند ده‌ها تظاهرات پیشین، پلیس انگلیس شماری از حامیان فلسطین را به اتهام در دست داشتن شعار‌ها و تصاویر ممنوعه دستگیر و به جمع بیش از دو هزار نفری اضافه کرد که به علت حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بازداشت شدند. دولت انگلیس گروه اقدام برای فلسطین را گروه ممنوعه و تروریستی اعلام کرده است.

حاضران در این تظاهرات حمایت از فلسطین می‌گویند نه بمباران غزه و لبنان پایان یافته، نه نسل کشی علیه فلسطینیان متوقف شده و نه سرزمین فلسطینیان آزاد شده است، بنا بر این، این قبیل تظاهرات تا دست یابی مردم فلسطین به آزادی و عدالت ادامه خواهد یافت.