به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا وظیفه می‌دانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همه‌جانبه دشمن، تصویری دقیق از صحنه‌ی پیروزی ایران در جنگ دوازده روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانه‌های غربی، پیام اقتدار صادر کردند تا هیچکس از دوست تا دشمن دچار خطای محاسباتی نشود. همچنین خود و تمام نمایندگان محترم را به رعایت این نصایح مشفقانه ولی امر مسلمین توصیه می‌کنم. همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه، بین خود و خدای خود به عنوان یک وظیفه ملی، موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس‌جمهور حقیقتاً دلسوز و پرتلاش و مجموعه دولت حمایت کنیم.

آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه لازم است به این موضوع اشاره کنم که متاسفانه بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است. این اتفاقیست که هر ساله با ابعادی گسترده‌تر از سال‌های گذشته، روی می‌دهد. واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود، در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارایه کند و در آن، قصور و تقصیر‌های دستگاه‌های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند.

اقدام ضدایرانی استرالیا نفوذ سپاه را به چالش نمی‌کشد

وی ادامه داد: همچنین اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم در غرب آسیا داشته و ادعا‌های واهی علیه این نیروی قدرتمند ایرانی و اسلامی نفوذ آن را به چالش نمی‌کشد. استرالیا اگر سعی میکند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسل‌کشی در غزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیست‌ها در افکار عمومی ملت‌های منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود.

مجلس دوازدهم رویکرد اولویت‌دار خود در عرصه‌ی داخلی را حل مسائل مردم - خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد -قرار داده است

آقای قالیباف افزود: در پایان فرا رسیدن سالروز شهادت نماینده شجاع و مجاهد صادق شهید آیت الله سیدحسن مدرس و روز مجلس را گرامی می‌دارم. گزارش اقدامات مجلس دوازدهم فرصتی مبسوط می‌طلبد و صرفاً در این مجال برای استحضار ملت شریف ایران عرض می‌کنم که مجلس دوازدهم رویکرد اولویت‌دار خود در عرصه‌ی داخلی را حل مسائل مردم - خصوصاً در حوزه اقتصاد -قرار داده است و برای این امر وظیفه‌ی خود را کمک به دولت در اجرایی‌کردن برنامه‌ی هفتم پیشرفت می‌داند. برنامه‌ی هفتم با رویکرد مساله محوری تصویب شده است و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویت‌بندی شده آنها می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و در کنار آن مشکلات زیرساختی کشور خصوصاً در عرصه اقتصاد را روی ریل اصلاح بیاندازد. همچنین در این برنامه پیشران‌هایی در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم می‌کند.

وی گفت: مجلس دوازدهم با همه ظرفیت و توان ضمن مشورت و نظارت دلسوزانه در کنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود و مردم آثار اجرای آن را در کوتاه مدت و بلند مدت ببینند. البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی، به وظیفه خود در دیگر عرصه‌ها نیز عمل کرده است که مهمترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که در زیر آتش جنگ قوانین مهم و اثرگذار در عرصه سیاست‌خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد و برای مسئولین اجرایی کشور تولید قدرت کرد. به هر صورت میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم برنامه هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است و با همراهی صادقانه‌ای که ریاست محترم جمهور داشته‌اند، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.