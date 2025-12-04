با تلاش متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ، سامانه پایش لحظه ای نیروگاه های تجدید پذیر طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، این واحد دانش بنیان با نیاز سنجی و پژوهش های کاربردی در خصوص مشکل سامانه های متمرکز ، برای کنترل و پایش نیروگاه های تجدید پذیر به خصوص نیروگاه های خورشیدی در کشور ،سامانه ای طراحی کردند که به عنوان یک راهکار پیشرفته و کارآمد، به مدیران و اپراتورهای نیروگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا به صورت لحظه‌ای عملکرد سیستم‌های خود را مدیریت کنند.

مجید حافظی . مدیر شرکت دانش بنیان گفت : ۸۰ نیروگاه در سراسر کشور از این سامانه داخلی استفاده میکنند ، در حالی تا همین چند سال پیش به دلیل چالش های تحریمی ، امکان استفاده از سامانه های خارجی فراهم نبود .

سید مهدی تقوی . مدیر پروژه شرکت دانش بنیان گفت : این سامانه ۹۰ درصد زون خورشیدی کشور در استان های اصفهان سمنان سیستان و بلوچستان یزد و کرمان را پوشش میدهد .

جمع شش نفره فارغ التحصیل دانشگاه سمنان ، با طراحی سامانه ای کاربردی ، تحریم را تبدیل به فرصت کردند ، جمعی که با ساخت این سامانه تعداد خود را اکنون به ۵۰ نفر پژوهشگذر رساندند و تصمیم گرفته اند سهم بیشتری از بازارهای داخل و منطقه را کسب کنند .